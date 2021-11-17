Ребрендинг не помог: прокуратура США открыла иск против Meta на 100 миллиардов долларов

Компания Meta столкнулась с новым обвинением со стороны инвесторов из-за вероятных нарушений федеральных законов о ценных бумагах. Генеральный прокурор штата Огайо открыл иск против компании на 100 миллиардов долларов.

Именно такую ​​сумму, согласно иску служащего, потеряли инвесторы после обнародования The Facebook Files и резкого падения акций компании. Прокурор Дэйв Йост настаивает, что Meta ввела в заблуждение общественность по поводу негативного влияния ее платформ (Facebook, Instagram) на пользователей.

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Что не так с Facebook

В октябре 2021 года 17 мировых изданий опубликовали десятки материалов о Facebook, ссылаясь на внутренние документы компании. Среди полученной информации стало известно:

о дублировании аккаунтов в соцсетях компании;

создании ботов для сознательной публикации токсического или фейкового контента;

проблемах с модерацией контента и даже использовании платформ для торговли людьми;

алгоритмах соцсетей, разжигающих вражду и ненависть в обществе.

Одной из самых громких историй стала публикация внутреннего исследования влияния приложения Instagram на детей и подростков. По его результатам, компания пришла к выводу о негативном влиянии их соцсети на каждого третьего подростка, однако нигде не обнародовала эту информацию.

Иск на 100 миллиардов долларов

Обнародованная информация повлекла за собой падение акций Facebook на 54,08 доллара, из-за чего система пенсионного обеспечения штата Огайо и другие инвесторы компании потеряли около 100 миллиардов долларов.

В иске генерального прокурора Дэйва Йоста отмечается, что с 29 апреля по 21 октября 2021 года руководство Facebook (ныне – Meta) нарушило федеральный закон о ценных бумагах, сознательно обманывая общественность о внутренних неурядицах с целью повышения стоимости акций.

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К обвинениям могут присоединиться другие штаты

Американские пенсионные фонды часто инвестируют деньги с целью приумножить капитал, и выбирают для этого акции крупных технологических компаний. Таким образом, множество институтов пенсионной системы США в определенной степени пострадали от публикации The Facebook Files и замалчивания компанией внутренних проблем.

К слову, существует большая вероятность того, что к иску штата Огайо может присоединиться ряд других штатов и округов США.