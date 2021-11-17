Именно такую ​​сумму, согласно иску служащего, потеряли инвесторы после обнародования The Facebook Files и резкого падения акций компании. Прокурор Дэйв Йост настаивает, что Meta ввела в заблуждение общественность по поводу негативного влияния ее платформ (Facebook, Instagram) на пользователей.

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Что не так с Facebook

В октябре 2021 года 17 мировых изданий опубликовали десятки материалов о Facebook, ссылаясь на внутренние документы компании . Среди полученной информации стало известно:

о дублировании аккаунтов в соцсетях компании;

создании ботов для сознательной публикации токсического или фейкового контента;

проблемах с модерацией контента и даже использовании платформ для торговли людьми;

алгоритмах соцсетей, разжигающих вражду и ненависть в обществе.

Одной из самых громких историй стала публикация внутреннего исследования влияния приложения Instagram на детей и подростков . По его результатам, компания пришла к выводу о негативном влиянии их соцсети на каждого третьего подростка, однако нигде не обнародовала эту информацию.

Иск на 100 миллиардов долларов

Обнародованная информация повлекла за собой падение акций Facebook на 54,08 доллара , из-за чего система пенсионного обеспечения штата Огайо и другие инвесторы компании потеряли около 100 миллиардов долларов.

В иске генерального прокурора Дэйва Йоста отмечается , что с 29 апреля по 21 октября 2021 года руководство Facebook (ныне – Meta) нарушило федеральный закон о ценных бумагах, сознательно обманывая общественность о внутренних неурядицах с целью повышения стоимости акций.

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К обвинениям могут присоединиться другие штаты

Американские пенсионные фонды часто инвестируют деньги с целью приумножить капитал, и выбирают для этого акции крупных технологических компаний . Таким образом, множество институтов пенсионной системы США в определенной степени пострадали от публикации The Facebook Files и замалчивания компанией внутренних проблем.