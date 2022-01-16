По сравнению с 2019 годом, общая динамика роста составляет 27% . На рынке ПК наибольшим спросом сейчас пользуются ноутбуки.

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Какие бренды ПК покупали больше всего

Всего в 2021 году было продано более 341 миллиона единиц персональных компьютеров – десктопов, ноутбуков и рабочих станций. Лидером продаж стала компания Lenovo. Всего за год бренд продал более 82 миллионов единиц ПК, что составляет 24,1% доли всего рынка.

На втором месте оказалась компания Hewlett-Packard (HP) с показателем продаж ПК более чем 74 миллионов единиц. Тройку лидеров закрыла Dell, которая продала в 2021 году 59,3 миллиона персональных компьютеров.