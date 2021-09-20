Об этом говорит нейрофизиолог, кандидат биологических наук и соучредитель BEEHIVEOR Виктор Комаренко. Он дал 10 советов, которые помогут развить навык тайм-менеджмента.

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Определите цель, ценность и вознаграждение

По словам Комаренко, мотивация формируется в 3 этапа:

Первый дает ответ на вопрос, получим ли мы в результате действия вознаграждение, которое доставит удовольствие.

На втором уровне мы определяем ценность вознаграждения, которое мы получим.

На третьем этапе мозг понимает, что его ждет удовольствие, которое имеет ценность, тогда он активирует нервные центры, ответственные за планирование и формируют цель.

Если эти 3 этажа организованы, мы сосредоточены и не поддаемся на спонтанные соблазны.

Запланируйте промежуточные вознаграждения

Нейрофизиолог объясняет: мы склонны обесценивать результат деятельности и вознаграждение, если они наступят нескоро. Из-за этого так сложно поддерживать мотивацию к изучению иностранного языка или превратить сложный стартап в бизнес.

Противодействовать этому можно двумя путями. Первый – промежуточные вознаграждения, которые позволят двигаться по плану, поддерживая высокий уровень мотивации. Второй метод – самоконтроль. Однако, отмечает Комаренко, он подойдет лишь дисциплинированным людям с более развитыми структурами лобной коры. Они способны не отвлекаться на посторонние соблазны и идти к цели несмотря на отсутствие положительного результата на протяжении длительного времени.

Поделите путь к цели на этапы

Правильное построение системы промежуточной мотивации предполагает разделение пути к успеху на шаги. Они должны быть не слишком длинными, чтобы вашей мотивации хватило, чтобы дойти до конца каждого шага. Важно на промежуточных остановках видеть хотя бы небольшой, но заметный положительный результат.



Разделите путь к цели на этапы / Фото pexels

Составляйте план на следующий день с вечера

Поскольку в это время активируются дефолтные сети мозга, то лучше спланировать все с вечера, чтобы информация загрузилась в эту "паутину". Дело в том, что дефолтные сети обрабатывают полученные данные, сравнивая их с предыдущим опытом. В этом сравнении и рождаются инсайты. Поэтому планирование вечером будет более эффективным. И если вы хорошо отдохнете, то утром проснетесь с готовой стратегией и четким планом на день.

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Займитесь спортом или найдите хобби

Для высокой работоспособности важен главный нейромедиатор системы вознаграждения – дофамин, говорит нейрофизиолог. Если организм будет выделять его слишком мало, тогда появляется лень. Стимулом может быть хобби, потому что оно вызывает удовольствие, или же физические упражнения, ведь любое движение активирует дофаминовую систему.

Будьте осознанными и учитесь

Комаренко объясняет, в стрессовых условиях мы склонны к действиям, которые мотивируются желанием быстро получить удовольствие и компенсировать повышенную тревогу. Однако такое удовольствие не имеет ценности.

Лучше контролировать такое нежелательное поведение. Обучение – одна из ключевых и наиболее эффективных стратегий преодоления стресса. Образованные люди лучше управляют своими импульсами, потому что знают, как они возникают, работают и какие имеют последствия. А если осознавать, что именно с вами происходит, тогда можно на это повлиять.



Учитесь и будьте осознанными / Фото pexels

Изменяйте среду, в которой выполняете задачи

К примеру, если домашние условия вас расслабляют, тогда лучше переместитесь в офис. Когда рядом с вами будет тот, кто активно будет работать, у вас включатся зеркальные нейроны и вы невольно также возьметесь за работу.

Не устанавливайте несколько дедлайнов на один промежуток времени

Это чрезмерная мотивация, которая трансформируется в чрезмерную ответственность, а дальше – в стресс, отмечает Комаренко. Один дедлайн – умеренная мотивация, которая движет нами и повышает эффективность.

Пусть кто-то контролирует вас со стороны

Если вы знаете, что за вами наблюдают, это будет мотивацией действовать так, чтобы результат вашей деятельности был заметным. Но контроль должен быть умеренный, потому что тотальный вас наоборот демотивирует.

Для этого можно назначить человека, которому вы будете отчитываться и получать от него обратную связь.

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Дайте кому-то обещание, что выполните задание

Но этот человек должен быть важным для вас, тогда вероятные санкции с его стороны будут иметь значение. В таком случае активируются центры коры мозга, которые помогают центрам самоконтроля. Наш мозг хитер, говорит Комаренко, ведь знает, что на пути к цели мы склонны к мгновенным соблазнам. Но когда мы даем кому-то обещание, то он заранее планирует поведение так, чтобы их избегать.