Разработчики приложений для IOS будут зарабатывать больше: Apple может потерять монополию

Apple позволит разработчикам приложений отправлять электронные письма пользователям с сообщениями об альтернативных способах оплаты. Таким образом можно будет обойти систему платежей в приложении, где техногигант снимает долю от 15 до 30% суммы каждой покупки.

Предложение Apple является частью предварительного урегулирования судебного иска, поданного от имени разработчиков почти два года назад. Если суд примет такое решение, а истцы и ответчик договорятся, новые правила вступят в силу.

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Судебная волокита разработчиков и Apple

Разработчики подали в суд на компанию Apple с целью снизить комиссию App Store или создать возможность использовать альтернативные способы оплаты. В ответ, чтобы предварительно урегулировать конфликт, Apple предложила следующее:

компания позволит разработчикам приложений отправлять пользователям электронные письма об альтернативных способах оплаты, и таким образом не платить комиссию Apple;

об альтернативных способах оплаты, и таким образом не платить комиссию Apple; ставка комиссии не будет повышаться для мелких разработчиков, которую Apple снизила с 30 до 15% в прошлом году, на срок не менее 3 лет;

в прошлом году, на срок не менее 3 лет; Apple создаст фонд в размере 100 миллионов долларов, из которого будет выплачивать тысячам разработчиков приложений, которые являются истцами в суде, суммы от 250 долларов до 30 тысяч долларов.

Такие изменения действительно позволят мелким разработчикам снизить стоимость покупок внутри своих приложений, или же зарабатывать на этом немного больше.

Мы искренне гордимся, что дело, начатое двумя разработчиками, может помочь тысячам разработчиков IOS получить выгоду от важных изменений,

– заявил адвокат истцов Стив Берман.

Большие разработчики все еще недовольны

Группа компаний "Коалиция за справедливость для приложений", которая борется за глобальные изменения политики App Store, осталась недовольна такими уступками компании. Организация была создана после того, как разработчик Fortnite Epic Games обошел 30% комиссию App Store в ноябре 2020 года, из-за чего был моментально удален из магазина Apple.

По мнению организации, такая договоренность есть только фиктивным урегулированием, призванным успокоить судебную волокиту, но никоим образом не меняет сущность тотального контроля со стороны Apple. Учитывая, что для крупных разработчиков комиссия продолжает оставаться в размере 30%, заявление организации является более чем логичным.

Такая договоренность не решает структурных и фундаментальных проблем, стоящих перед всеми разработчиками, большими и малыми, что подрывает инновационность и конкуренцию в экосистеме приложений,

– заявили в "Коалиции за справедливость для приложений".

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Почему это важно

Если на устройства Android существуют легальные возможности установить альтернативные магазины, то App Store держит абсолютную монополию на дистрибуцию приложений на устройствах систем IOS. Epic Games создали "Коалицию за справедливость для приложений" против владельцев платформы и непомерной комиссии, в которую вошли Tinder, Spotify, Deezer и еще десятки разработчиков. Глобальная цель организации – получить свободу в выборе способов оплаты, без привязки к каким-либо комиссионным со стороны Apple.