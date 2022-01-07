Разозлили Китай: Литва продала Тайваню 20 тысяч бутылок рома

Тайвань купил 20 тысяч бутылок литовского рома, направлявшихся в Китай. Это произошло после ухудшения дипломатических отношений между Китаем и Литвой.

Почему Тайвань купил ром, направлявшийся в Китай

Государственные СМИ сообщают, что компания Taiwan Tobacco and Liquor Corp (TTL) приобрела ром после того, как узнала, что его могут не пропустить в Китай. Прошедшие поставки рома уже блокировали.

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Позже Совет национального развития Тайваня сообщил в фейсбуке, что ром "не мог пройти через китайскую таможню". Они распространили рецепты приготовления различных коктейлей из рома и призвали жителей Тайваня покупать ром в конце января.

В сообщении Совета национального развития также говорится о дружеских отношениях с Литвой. Два государства подписали друг с другом меморандум о сотрудничестве, а также принимали двусторонние торговые делегации.

Реакция Китая и ЕС

Китай отрицает введение каких-либо торговых блокировок в отношении Литвы – это нарушение правил глобальной торговли. Но в ЕС заявили, что некоторые страны-члены также пожаловались на задержание своих товаров на китайской таможне.

Претензию Литвы и других стран будет рассматривать Всемирная торговая организация. Ведь пример с ромом – далеко не первый. При этом Китай занимает всего 1% от экспорта Литвы.

Противостояние Литвы и Китая: что известно

Отношения между странами испортились после того, как Литва позволила Тайваню открыть там де-факто посольство.

Кроме того, Литва разрешила тайваньскому ведомству использовать название "Тайвань", а не "Китайский Тайбэй", который используют другие страны, чтобы не оскорблять Пекин.

Литва планирует открыть собственный торговый офис на Тайване позже в этом году.

Китай же считает Тайвань частью своей территории без права на международно-правовое признание. Так что резко реагирует на такие действия со стороны других стран.

Пекин известен введением неофициальных торговых санкций против стран, с которыми он имеет напряженные отношения. В настоящее время Китай бойкотирует около десятка австралийских товаров, включая говядину, вино и ячмень.