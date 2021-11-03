Раздавать деньги больше не будут: как государство планирует поддерживать бизнес в красных зонах

Поддержка бизнеса в красных зонах не будет финансовой. Со стороны государства рассматривается возможность улучшения доступа к кредитованию и снижения нагрузки за аренду коммунального и государственного имущества.

Во время диалога с бизнесом правительство рассматривает сразу несколько направлений государственной поддержки, которые не связаны с прямой выплатой финансовой помощи. Каким образом власти планируют поддерживать бизнес в красных зонах рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Никаких прямых финансовых выплат

Мы постоянно смотрим и общаемся с бизнесом о том, какая помощь им сегодня нужна. Полного локдауна нет – бизнес не закрывается , а наша цель – вакцинировать коллективы, общество и клиентов, если речь идет о ресторанах. Прошлой волны рестораны были закрыты, страдали некоторые сферы и такой бизнес получал поддержку. В этой волне ключевая задача – вакцинироваться . Если коллектив вакцинирован, бизнес работает без ограничений. Денис Шмыгаль премьер-министр Украины

Что касается возможной поддержки в нынешней ситуации, Шмыгаль назвал более доступные кредиты для бизнеса как одно из перспективных направлений для развития.

Кроме того, по словам премьер-министра, клиентоориентированный бизнес просит урегулировать уменьшение арендной платы на период жестких карантинных ограничений.

Это ответственность местных властей. Мы можем только рекомендовать. Это одна из главных просьб бизнеса: облегчить груз за аренду коммунального и государственного имущества,

– прокомментировал Шмыгаль.

Напомним, ранее советник президента Олег Устенко заявлял, что в Офисе президента рассматривают вопрос о возобновлении финансовой поддержки бизнеса на время карантина.