Из собственных источников TMZ стало известно, что расставание мирным не было. Многие члены семьи злятся на Гейтса якобы за многие его поступки.

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В СМИ заверили, что практически вся семья поддержала Мелинду и стала на ее сторону.

Укрытия от прессы

Пара хотела объявить о разводе еще в марте и готовилась к этому. В частности, Мелинда Гейтс арендовала остров Каливни в Гренаде. Его стоимость – 132 т ы сячи долларов за ночь.

Женщина хотела там укрыться вместе с детьми от внимания прессы после того, как объявит о разводе. Что интересно – Билла Гейтса не позвали.



Дом, который арендовала Мелинда Гейтс / Фото calivigny-island.com



Остров, на котором расположен дом / Фото calivigny-island.com

Развод Гейтс ов : что известно