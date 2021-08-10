5 лучших получат вознаграждение в размере 100 000 гривен на развитие собственного дела. Оценивать участников будут по 100-балльной шкале.

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Что известно о мероприятии

Elevator Pitch – это популярный мировой формат, когда предприниматель представляет свою бизнес-идею и убеждает инвесторов вложить в его проект деньги в течение короткого промежутка времени (30 – 60 секунд).

Мир знает сотни историй, когда умение презентовать свой продукт коротко и ярко изменило судьбу предпринимателей. Множество таких компаний впоследствии стали мировыми лидерами,

– рассказывает одна из организаторов проекта Вера Платонова.

Эксперты Elevator Pitch Day в Киеве будут оценивать презентации украинских предпринимателей по таким критериям:

идея продукта;

его преимущества и особенности на рынке;

бизнес-показатели;

целесообразность вложить 100 000 гривен в развитие.

Сначала из всех заявок отберут 100 самых интересных, а уже среди них 5 победителей получат по 100 000 гривен.

Как принять участие

Чтобы принять участие в отборе на Elevator Pitch Day в Киеве, нужно опубликовать пост с рассказом о своем бизнесе и с пометкой официальной страницы организатора (Visa), а также заполнить заявку на сайте проекта. Сделать это нужно до 19 августа 2021 года.

Если вас отберут в 100 лучших, уже 27 августа необходимо будет презентовать свой бизнес перед одним из экспертов, а также быть готовым ответить на вопросы. После презентации всех участников организаторы объявят 5 самых убедительных счастливчиков, которые и получат по 100 000 гривен.