Как распутать и поделить 148 миллиардов: развод Билла и Мелинды Гейтс продолжается

Самый большой развод с точки зрения финансов последнего столетия. Билл и Мелинда Гейтс пытаются с помощью адвокатов распутать огромную бизнес-империю Гейтсов и определить, что получит каждый из них после развода.

На бумаге развод выглядит довольно обыденно: годы идут, дети растут, пара удаляется друг от друга. В конце концов, они заявляют в суде, что их брак "безвозвратно разрушен". Но на этом знакомые очертания многих разрывов заканчиваются, так как в этом случае речь идет о Билле Гейтсе и Мелинде Френч Гейтс.

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С финансовой точки зрения, это развод века. Распутать их совместные состояние после 27 лет брака – колоссальная задача. Это и особняки, и частные самолеты. Огромные участки земли и гостиничный бренд. Огромные инвестиции в государственные корпорации и частные предприятия.

И, конечно же, Фонд Билла и Мелинды Гейтс – крупнейшая филантропическая организация такого рода на планете.

Вероятно, речь идет о самом большом финансовом разводе, который только можно себе представить,

– говорит Джанет Джордж, одна из ведущих специалистов по вопросам семейного права в США в Вашингтоне.

Соглашение о раздельном проживании подписано

Работа уже началась, начиная с заключения договора о раздельном проживании, согласно ходатайству о разводе, которое 56-летняя Мелинда Френч Гейтс подала в штате Вашингтон, где они проживают уже длительное время живут.

Согласно договору Мелинда Гейтс будет проживать в огромном особняке на берегу озера стоимостью 130 миллионов долларов в городе Бельвю, штат Вашингтон.

Имение Гейтсов в Бельвю / Фото NYT

А 65-летний Билл Гейтс в доме в Палм-Дезерт в Южной Калифорнии.

Имение Билла Гейтса в Палм-Дезерт / Фото NYT

Был ли у пары брачный контракт

Представители пары отказались комментировать развод и то, было ли заключено парой миллиардеров брачный контракт. Но брачный контракт, если он и есть, уже не имеет значения, поскольку договор о раздельном проживании заменяет собой все предыдущие соглашения.

Из компании Cascade Investment, также известной как BMGI (Bill and Melinda Gates Investments), уже было переведено более 3 миллиардов долларов Мелинде Френч Гейтс, составляет часть их состояния в 145 миллиардов долларов на момент объявления о разводе.

Как делить акции пока не известно

2,25 миллиона акций Deere & Co. которые получила Мелинда Френч Гейтс, стоят около 800 миллионов долларов, но они составляли лишь 7% от общей доли бывшей пары в компании. Между тем она получила все акции фирмы в Coca-Cola Femsa, мексиканского дистрибьютора на сумму около 130 миллионов долларов.

Возможно, никогда не станет известно, что будет с их коллекцией частных компаний, таких как бренд Four Seasons, в котором они приобрели 47,5% акций еще в 2007 году вместе с принцем Саудовской Аравии Аль-Валидом бин Талалая Аль Саудом. Или их инвестициями в землю, благодаря которым они крупнейшими частными владельцами сельскохозяйственных угодий в США.

Бизнес-империя Гейтс

Сложность структуры состояний можно оценить на графике ниже. На ней представлены черным цветом общие активы семьи Гейтс, розовым собственность Билла Гейтса, а голубым подконтрольные Мелинде Френч Гейтс активы. Соответственно стоимость указана в миллиардах долларов – "B", и миллионах долларов – "М".

Структура состояния семьи Гейтс / Графика Bloomberg

Что с Фондом Гейтсов с капиталом в 50 миллиардов долларов

Хотя это и не является частью их состояния, одним из крупнейших активов пары является их фонд, активы которого составляют 50 миллиардов долларов, более 1600 сотрудников и офисы по всему миру.

Филантропия очень изменила репутацию Билла Гейтса: с монополиста-капиталиста, стоящего за Microsoft Corp., он превратился в человека, борющегося с голодом и стоящего на защите здоровья во всем мире. Конечно развод пары Гейтсов существенно изменил восприятие этого имиджа Билла Гейтса, так как в прессе появились сообщения о его неверности жене и связям с покойным педофилом Джеффри Эпштейном.

Будущее Фонда Гейтсов еще непонятное / Фото Bloomberg

Билл Гейтс и Френч Гейтс создали свои собственные благотворительные организации вне фондом. Однако в последние годы их интересы разошлись –Билл занимается вопросами изменения климата, а Мелинда – вопросами гендерного равенства. Для карьерных филантропов, какими они стали, это значит, что от того, как будет разделено их состояние, будет зависеть, куда будет поступать финансирование на указанные цели в течение следующих десятилетий.