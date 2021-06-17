Раскрыто зарплаты в Google: шестизначные суммы в долларах для иностранцев

Google часто называют одной из самых высокооплачиваемых технологических компаний в мире. Однако сколько денег сотрудники могут заработать там на самом деле? Полученные данные показали, что заработки в Google на самом деле немалые.

Хотя Google не любит открыто говорить о зарплатах, но все американские компании должны раскрывать информацию о том, сколько они собираются платить иностранным работникам при подаче заявления на получение визы. Издание Business Insider проанализировало тысячи заявлений на получение визы в США, чтобы выяснить, как много Google готов платить работникам на многих из своих должностей.

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Как удалось узнать данные о зарплатах в Google

Анализ этих данных было начато в сентябре 2020 года, но недавно издание получило свежую порцию данных о зарплате за первый квартал 2021 года. Речь идет о годовых окладах для сотрудников.

В частности стало известно, что инженер-программисту могут предложить 353 000 долларов, а вице-президенту по инженерным вопросам – 475 000 долларов.

Неудивительно, что многие инженеры в Google зарабатывают большие деньги, но и на многих других должностях работники могут рассчитывать на шестизначную сумму. Например, за работу на должности корпоративного юриста в прошлом году предлагали 290 000 долларов.

Кадровые вопросы также беспокоят Google, поэтому должность с годовой зарплатой в 650 000 долларов в январе 2021 заняла Фиона Чикконе, которая стала руководителем отдела по работе с персоналом Google, перейдя на эту должность с биотехнологической корпорации AstraZeneca.

Фиона Чикконе перешла в Google с AstraZeneca / Фото Google

Озвученные суммы заработков могут на самом деле быть больше

Обратите внимание, что полученные данные не охватывают все должности в Google, а только те, для которых компания подавала заявки на получение виз в США. Также следует помнить, что Google раскрывает информацию только о базовом вознаграждении, поэтому сюда не входят гранты на акции, которые могут значительно увеличить общую сумму вознаграждения.

Подавляющее большинство данных о зарплатах в Google, которые были открыты, касаются должностей в Калифорнии или Нью-Йорке, но компания также предлагает вакансии в Техасе, Вашингтоне, Колорадо и Иллинойсе. Поэтому имеющиеся данные позволили установить конкретные зарплаты, которые Google предлагает для специалистов со всего мира, с определенным местом работы в США.

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Инженерия, программное обеспечение и данные:

Инженерам-программистам в Google предлагают до 353 000 долларов. Одному вице-президенту по инженерным вопросам предложили 475 000 долларов.

Урс Хольцле вице-президент по технической инфраструктуре Google / Фото Getty Images

Вице-президент по инженерным вопросам в Калифорнии: 475 000 долларов

Главный инженер-программист в Калифорнии: 329 000 долларов

Старший инженер-программист в Калифорнии: 190 549 долларов

Инженер-программист в Калифорнии: 100 000 – 353 000 долларов

Инженер-программист в Нью-Йорке: 91 364 – 295 000 долларов

Инженерный менеджер в Калифорнии: 145 420 – 260 000 долларов

Директор по разработке программного обеспечения и надежности сайта в Калифорнии: 389 000 долларов

Менеджер по групповым продуктам в Калифорнии: 250 000 долларов

Инженер по конфиденциальности в Калифорнии: 112 000 – 184 000 долларов

Инженер по проектированию продукции в Калифорнии: 109 000 – 153 000 долларов

Научный сотрудник: 132 - 000 - 230 000 долларов

Старший научный сотрудник в Калифорнии: 205 000 долларов

Научный сотрудник в Калифорнии: 132 000 – 268 000 долларов

Научный сотрудник в Нью-Йорке: 145 000 – 230 000 долларов

Директор по исследованиям в Калифорнии: 370 000 долларов

Руководитель программы: 100 000 долларов – 200 000 долларов

Офис Google в Манхэттене / Фото AP

Руководитель программы в Калифорнии: 102 000 – 200 000 долларов

Менеджер программ в Нью-Йорке: 100 000 – 159 000 долларов

Аппаратное обеспечение, сети, производство

Инженеру по аппаратному обеспечению в Калифорнии предложили 243 000 долларов

Инженер процессоров в Калифорнии: 120 000 – 187 000 долларов

Инженер по аппаратному обеспечению в Калифорнии: 110 000 – 243 000 долларов

Инженер по надежности аппаратного обеспечения в Калифорнии: 109 000 – 173 600 долларов

Инженер-механик в Калифорнии: 106 000 – 175 000 долларов

Инженер сети в Калифорнии: 86 500 – 220 000 долларов

Инженер-технолог в Калифорнии: 112 000 – 195 000 долларов

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UX и дизайн:

UX-дизайнеру в Калифорнии предложили 250 000 долларов. Директор получил 340 000 долларов.

Директор по дизайну UX в Калифорнии: 340 000 долларов

UX-исследователь в Калифорнии: 102 000 – 206 000 долларов

UX-инженер в Калифорнии: 116 000 – 206 000 долларов

Менеджер по UX дизайна в Калифорнии: 278 000 долларов

UX-дизайнер в Калифорнии: 120 000 – 250 000 долларов

Дизайнер по вопросам взаимодействия в Калифорнии: 103 000 – 233 700 долларов

Логистика, анализ, маркетинг и продажи

Менеджеру по вопросам глобальной сети поставок предложили 210 000 долларов

Бизнес-аналитик в Калифорнии: 93000 – 163 000 долларов

Вице-президент по глобальному технологическому партнерству в Калифорнии: 450 000 долларов

Менеджер по глобальным сетям поставок в Калифорнии: 210 000 долларов

Сотрудник бизнес-операций в Калифорнии: 137 000 долларов

Менеджер по маркетингу продукции в Калифорнии: 110 000 – 315 000 долларов

Менеджер по маркетингу продукции в Нью-Йорке: 118 000 – 197 000 долларов

Операционный аналитик в Калифорнии: 114 000 – 137 000 долларов

Финансовый аналитик в Калифорнии: 100 000 – 198 000 долларов

Аналитик данных в Калифорнии: 100 000 – 162 000 долларов

Юридический отдел, отдел кадров и другие:

Директору отдела по работе с персоналом предложили 650 000 долларов.

Старший директор по устойчивому развитию в Калифорнии: 398 000 долларов

Старший юрисконсульт в Калифорнии: 303 000 долларов

Корпоративный юрист в Калифорнии: 265 000 – 290 000 долларов

Корпоративный юрист в Нью-Йорке: 99 000 – 315 000 долларов

Специалист по вопросам политики в Калифорнии: 155 000 – 165 000 долларов

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