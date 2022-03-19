Раскритиковал Nestle: Зеленский обратился к швейцарцам

Большинство всемирно известных брендов покинули рынок России в знак своей поддержки и осуждения российской агрессии. Однако некоторые продолжают финансировать российские военные преступления.

Одной из таких компаний является швейцарская Nestle, о которой президент Владимир Зеленский упомянул в своем обращении к народу Швейцарии.

Обратите внимание Все российские коммерческие суда должны пойти за российским военным кораблем, – Зеленский

Президент заявил, что некоторые компании работают в России, несмотря на войну, убитых людей и разрушенные города. Например, Мариуполь, который уже недели находится в полной блокаде под бомбами без воды, еды и электричества.

Good food, good life. Хорошая еда, хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Nestle – вашей компании, которая отказывается покинуть Россию,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что компания отказывается покинуть рынок агрессора даже сейчас, когда Россия угрожает еще и странам Европы, в том числе применяя ядерный шантаж.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль лично общался с СEO Nestle Марком Шнайдером, указывая на неэтичность работы компании в России. Но она продолжает работать на российском рынке, лишь приостановив инвестиции и рекламу.

Бойкот Nestle

Среди торговых марок Nestle – Nescafé, Свиточ, Nesquik, Coffee-Mate, Торчин, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Мивина, Nespresso, Gerber, Bistrof. Так что можно смело бойкотировать компанию, не покупая эти товары.

Обратите внимание, что в Швейцарии планируется митинг под главным офисом компании Nestle. Все детали можете узнать по ссылке.

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