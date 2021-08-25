Расизм, сексизм и злоупотребления: работники Apple организовали движение сопротивления

Самая дорогая компания мира, американский техногигант Apple, похоже, что получила неожиданного соперника, который может значительно повлиять на его успешный бизнес. И это не конкурент Apple, а сотрудники компании, которые непосредственно обеспечивают ее первенство в мировых рейтингах.

Инициатива AppleToo была создана и запущена 15-ю действующими и бывшими сотрудниками Apple. Они запустили сайт Appletoo.us, с помощью которого сотрудники Apple могут поделиться историями о нарушении их трудовых и гражданских прав.

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В чем обвиняют Apple

Работники Apple утверждают, что в компании много чернокожих лиц, представителей национальных и гендерных меньшинств, и других исторически маргинализованных групп населения страдают от расизма, сексизма, неравенства и дискриминации.

Также сотрудники компании утверждают, что компания Apple уже длительное время избегает внимания общественности, благодаря запугиванию лиц, пострадавших от таких действий со стороны руководства.

Apple не реагирует на жалобы работников

Работники компании отмечают, что в случае подачи жалоб на противоправные действия менеджеров, и попытки добиться возмещения убытков, они не получают никакого ответа от руководства. Все случаи скрываются и замалчиваются, а работников, подавших жалобы фактически изолируют и запугивают.

Мы исчерпали все внутренние возможности, поговорили с нашим руководством, обратились в отдел по работе с персоналом, отдел делового поведения. Ничего не изменилось. Пришло время думать по-другому,

– заявили организаторы движения сопротивления против управленческой и кадровой политики Apple.

Движение сопротивления AppleToo

Как утверждают организаторы движения AppleToo, создание группы произошло после нескольких недель публичных заявлений сотрудников Apple о том, что внутренние жалобы остаются без ответа или откровенно игнорируются. Для запуска движения было использовано группу на платформе Discord, которая объединяет около 200 сотрудников и подрядчиков Apple.

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Организация AppleToo является первой реальной попыткой работников Apple объединиться для защиты своих интересов. Организаторы обращают к коллегам-работникам Apple, которые хотят увидеть реальные изменения в Apple, поделиться своими историями о нарушении их прав.

Учредители AppleToo уверены, что собранные в единое целое и представленные на рассмотрение обществу истории неправомерных действий со стороны управленческого звена Apple, помогут выявить и преодолеть существующие модели расизма, сексизма, неравенства, дискриминации, запугивания, принуждения, злоупотреблений, несправедливого наказания и бесконтрольных привилегий.