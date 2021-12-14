В Раде приняли налоговый законопроект о Дія City: когда заработает режим

Верховная Рада 14 декабря во втором чтении приняла налоговый законопроект №5376 о внедрении Дія City. Режим может заработать в январе 2022 года.

2 декабря законопроект уже вносили в повестку дня, однако рассмотреть его не успели. В Минцифре заявили, что принятие почти двумя неделями позже никак не повлияет на анонсированные сроки внедрения режима.

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Налоговый законопроект о Дія City приняли во втором чтении

IT-предприниматель Александр Борняков в июньском интервью изданию DOU сообщал, что отрасль ожидает принятия законопроекта №5376 в сентябре 2021 года. Тогда уже 1 января можно было бы набирать первых резидентов.

Впрочем, все произошло не так быстро. В первом чтении законопроект был принят еще 2 июня, а затем IT-сообщество возмутили правки, которые 6 октября предложили внести при рассмотрении в комитетах Верховной Рады.

Шлось, в частности, о повышении налоговой нагрузки и льготных ставках только для узкой группы IT-специалистов, сокращении переходного периода и так далее. В профильном комитете поддержали пожелания IT-отрасли, а одиозные правки отклонили.

Несмотря на то, что во втором чтении депутаты предлагали свои правки к законопроекту, ни одна, существенно противоречащая основным требованиям IT-сектора, не была поддержана достаточным количеством голосов. С поддержкой в 285 голосов депутатов, закон был принят в целом.

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Что предполагает спецрежим Дія City

IT-компании, уплачивающие налог на выведенный капитал (ННВК), смогут полноценно сотрудничать с ФЛП до 2024 года . С 2024 года это сотрудничество не может превышать 50% всех расходов, а с 2025 года – 20%.

. С 2024 года это сотрудничество не может превышать 50% всех расходов, а с 2025 года – 20%. Налоги для компаний-резидентов Дія City составят: 5% НДФЛ, 22% ЕСВ, 1,5% военного сбора. Кроме этого, предприятия смогут выбирать вид корпоративного взыскания государством – платить ННВК (9%) или налог на прибыль (18%).

вид корпоративного взыскания государством – платить ННВК (9%) или налог на прибыль (18%). Компании получат 0% налога на доход физических лиц как дивиденды, начисленные компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года, а также налоговую льготу (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы.

на доход физических лиц как дивиденды, начисленные компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года, а также налоговую льготу (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы. Резиденты Дія City, которые останутся на модели уплаты налога на прибыль на общих условиях, и в которых годовой лимит дохода составляет не более 40 миллионов гривен, смогут работать с ФЛП без ограничений в течение всего времени действия специального режима.

гривен, смогут работать с ФЛП без ограничений в течение всего времени действия специального режима. Льготное налогообложение на зарплаты специалистов не будет ограничиваться по единому КВЭДу и будет распространяться на всех работников компании.

Условия Дія City будут зафиксированы на следующие 25 лет.

Условия режима Дія City / Инфографика Даниила Гетманцева