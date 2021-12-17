Рада возобновила субсидии иностранным кинокомпаниям, снимающим фильмы в Украине

Верховная Рада устранила несогласованность в законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Иностранным кинокомпаниям возобновят предоставление субсидий за съемки фильмов на территории нашего государства.

Госсубсидии будут покрывать часть расходов иностранных кинокомпаний при создании фильмов в Украине. За соответствующий законопроект по устранению технических и логистических несогласований проголосовали 298 народных депутатов.

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Иностранные кинематографические компании будут получать госсубсидии

Отмечается, что разблокировка субсидий для иностранных компаний призвана:

создать механизмы для привлечения иностранных инвестиций в Украину;

сформировать новые рабочие места;

развивать туризм и инфраструктуру;

повышать профессиональный уровень украинских специалистов путем сотрудничества с мировыми игроками рынка.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он устраняет технические ошибки, допущенные при внесении изменений в закон о государственной поддержке кинематографии в Украине.

Напомним, что 19 октября 2019 вступили в силу изменения в законе, которые повышали сумму кэшрибейтов (возврат средств за съемки кино в Украине) с 16,6 до 25%. При этом такая частичная компенсация была предусмотрена только иностранным компаниям, что привело к возмущению среди отечественных кинопроизводителей.

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