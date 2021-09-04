Работодателей, которые задерживают зарплаты, будут наказывать жестче: новые штрафы

Минэкономики разработало законопроект, который имеет целью усилить защиту работников, которым задерживают выплату зарплаты. Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2022 года.

Если предприниматель будет задерживать зарплату свыше 1 месяца, ему выпишут штраф в размере от 6 800 до 13 600 гривен за каждого работника, который не получил заработанные деньги вовремя. Если задержка связана с нецелевым использованием средств, предназначенных для зарплаты, штраф будет составлять от 13 600 до 20 400 гривен.

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Новый проект закона

Право на своевременное получение финансового вознаграждения за труд защищает статья 43 Конституции Украины. В новом законопроекте предлагают, в частности, следующие изменения:

Работодатель будет вынужден оплатить работнику пеню в размере учетной ставки НБУ (сейчас это 8%) за каждый просроченный день. Такая пеня заменит компенсацию , которую работодатели выплачивают работникам за задержку зарплаты в соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством.

(сейчас это 8%) за каждый просроченный день. Такая пеня , которую работодатели выплачивают работникам за задержку зарплаты в соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством. Работник получит право временно прекратить работу , если зарплату задерживают более 15 календарных дней . Однако в органов прокуратуры, Вооруженных сил Украины, государственной власти, местного самоуправления, безопасности и правопорядка такой возможности не будет (кроме обслуживающего и технического персонала).

, если зарплату задерживают . Однако в органов прокуратуры, Вооруженных сил Украины, государственной власти, местного самоуправления, безопасности и правопорядка (кроме обслуживающего и технического персонала). Штрафы будут начислять за нарушение по каждому работнику. Сейчас это фиксированная сумма, которая не зависит от количества работников.

Почему это важно

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, на начало июня 2021 года работникам задолжали в общей сложности более 3 миллионов гривен зарплаты. Долги наемным работникам составляют около 80% от суммы общей задолженности.