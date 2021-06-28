Работникам также предлагают пользоваться программой Pivot якобы для повышения производительности. Однако на самом деле, по словам сотрудников, программа работает против них.

Стоит прочитать Новые рынки и бизнес без границ: успешный опыт Amazon, Virgin Group и Киевстар

Что не так с Pivot

Некоторые сотрудники рассказали, что в Pivot получают квоты на увольнение, а не для роста карьеры. Если заговорили об увольнении определенного работника – у него есть 2 пути.

• Первый вариант

Работник получает до 30 т ысяч долларов и увольняется. Однако этот человек попадает в так называемый черный список – перечень людей, которых больше никогда не возьмут на работу в Amazon.

• Второй вариант

Работник может отстоять свое право на работу перед жюри, в котором есть менеджеры и коллеги сотрудника, которого увольняют. Таким образом он может попытаться отстоять свое право на работу, но с меньшей зарплатой. Су мма может быть меньше в 5 раз.

Если человек выбирает этот вариант – ему дают план задач и целей, которые надо выполнить за определенный срок. Люди, которые выбирали этот путь, рассказали, что на самом деле не все так просто. Часто цели были нереалистичными и требовали много часов дополнительной работы каждый день.

Были даже случаи, когда давали только несколько недель на задание, которое обычно выполняют работники за год.

Что происходит в конце испытания

Если заданные цели не выполнены – человек получает 11 т ысяч долларов и увольняется с работы. Его тоже больше никогда не примут обратно в компанию. Если же сотрудник восстановился на своей работе – его переводят в новую команду.