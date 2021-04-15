Сотрудники корпорации Microsoft во внутреннем опросе, который проводили в масштабах всей компании, смогли выразить свое отношение к работодателю. Microsoft проводит такой опрос ежегодно, он называется "Опрос MS".

Таким образом руководство хочет выяснить, как сотрудники относятся к разным вопросам. В частности, к лидерству, балансе между рабочей жизнью и компенсациями.

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В 2021 году в опросе приняли участие около 132 тысяч квалифицированных сотрудников с 149 тысяч, которые существуют. Это почти 88% явки, согласно внутренним документом.

Компания сортирует вопросы​ по категориям и делит, какой процент работников ответил положительно, а какой – отрицательно.

Позже компания раскрывает работникам результат, чтобы они понимали, как их команда реагировала на каждую тему.

Результаты за 2021 год

Категорией с наиболее благоприятными отзывами была "подлинность, принадлежность, вера в приверженность разнообразия". Эта категория получила 90% благоприятных ответов по всей компании.

Эта категория получила благоприятных ответов по всей компании. Категориями с наименьшим количеством благоприятных ответов были "эффективность" (66%) и "сделка" (73%). Этим работники довольны меньше.

Компания Microsoft не ответила на запрос подтвердить или прокомментировать результаты.

Важно! В 2020 году опрос MS показал, что работники были менее довольны зарплатой. Тогда 55% опрошенных работников заявили, что их общая зарплата, премии и собственный капитал конкурентоспособные аналогичным рабочим местам в других компаниях.

Последние новости Microsoft

Компания ведет активные переговоры о покупке Nuance Communications, которая создала голосовой помощник Apple Siri.

Также Microsoft официально представила новые модели устройств в семействе Surface. Говорится о ноутбуках Surface Laptop 4.

Стало известно, какую загадку задают людям на собеседовании в Microsoft.

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