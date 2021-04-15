Работники Microsoft сказали, что им не нравится в работе: опрос компании
Сотрудники корпорации Microsoft во внутреннем опросе, который проводили в масштабах всей компании, смогли выразить свое отношение к работодателю. Microsoft проводит такой опрос ежегодно, он называется "Опрос MS".
Таким образом руководство хочет выяснить, как сотрудники относятся к разным вопросам. В частности, к лидерству, балансе между рабочей жизнью и компенсациями.
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В 2021 году в опросе приняли участие около 132 тысяч квалифицированных сотрудников с 149 тысяч, которые существуют. Это почти 88% явки, согласно внутренним документом.
Компания сортирует вопросы по категориям и делит, какой процент работников ответил положительно, а какой – отрицательно.
Позже компания раскрывает работникам результат, чтобы они понимали, как их команда реагировала на каждую тему.
Результаты за 2021 год
- Категорией с наиболее благоприятными отзывами была "подлинность, принадлежность, вера в приверженность разнообразия". Эта категория получила 90% благоприятных ответов по всей компании.
- Категориями с наименьшим количеством благоприятных ответов были "эффективность" (66%) и "сделка" (73%). Этим работники довольны меньше.
Компания Microsoft не ответила на запрос подтвердить или прокомментировать результаты.
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