Такие данные показало исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона. Известно, что 39% работников истощены. Каждый пятый считает, что их работодатели не заботятся о соотношении работы и жизни.

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Когда руководители обвиняют сотрудников в неправомерных действиях или наказывают за ошибки, работники чаще наносят удары в ответ и намеренно похищают данные.

Microsoft считает, что "цифровое сопереживание" – актуальное выражение компании для облегчения стресса во время работы в 2020 году.

Компания также производит программное обеспечение, которое называется Microsoft Insider Risk Management , в рамках своих офисных инструментов Microsoft 365. Оно обнаруживает потенциальные риски поведения работников в организации.

Если вы собираетесь иметь эффективную, долговечную программу внутреннего риска, она должна строиться на основе доверия и сопереживания,

– отметил Талла Мир, главный менеджер программ Microsoft Compliance.

Как решить проблему

Исследователи заверили, что ответом на такую ​​трудную ситуацию является инвестирование в общение и укрепление доверия.

Наше исследование показывает, что связь сотрудников с организацией и поддержка работодателя имеет важное значение для минимизации как умышленных, так и случайных действий,

– сказал ведущий исследователь Дэн Коста.

То, как организации старается придерживаться этих пунктов, является решающим.

"Подавляющее большинство краж данных осуществляли лица, начали деятельность в своих организациях как преданные работники. Однако когда вмешивались профессиональные или личные стрессовые факторы, они обнаружили мотивацию действовать против интересов своего работодателя", – обьяснили в отчете исследования.

Постоянный контроль вредит отношениям

В Microsoft считают, что чрезвычайное мониторинг может ухудшить ситуацию.

"Это вредит отношениям между работодателем и работником. Сотрудник чувствует, что ему не доверяют на работе, а средства контроля, установили для мониторинга деятельности, только ухудшают производительность", – отметили в компании.