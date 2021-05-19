Такие данные показало исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона. Известно, что 39% работников истощены. Каждый пятый считает, что их работодатели не заботятся о соотношении работы и жизни.
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Когда руководители обвиняют сотрудников в неправомерных действиях или наказывают за ошибки, работники чаще наносят удары в ответ и намеренно похищают данные.
Microsoft считает, что "цифровое сопереживание" – актуальное выражение компании для облегчения стресса во время работы в 2020 году.
Компания также производит программное обеспечение, которое называется Microsoft Insider Risk Management, в рамках своих офисных инструментов Microsoft 365. Оно обнаруживает потенциальные риски поведения работников в организации.
Если вы собираетесь иметь эффективную, долговечную программу внутреннего риска, она должна строиться на основе доверия и сопереживания,
– отметил Талла Мир, главный менеджер программ Microsoft Compliance.
Как решить проблему
Исследователи заверили, что ответом на такую трудную ситуацию является инвестирование в общение и укрепление доверия.
Наше исследование показывает, что связь сотрудников с организацией и поддержка работодателя имеет важное значение для минимизации как умышленных, так и случайных действий,
– сказал ведущий исследователь Дэн Коста.
То, как организации старается придерживаться этих пунктов, является решающим.
"Подавляющее большинство краж данных осуществляли лица, начали деятельность в своих организациях как преданные работники. Однако когда вмешивались профессиональные или личные стрессовые факторы, они обнаружили мотивацию действовать против интересов своего работодателя", – обьяснили в отчете исследования.
Постоянный контроль вредит отношениям
В Microsoft считают, что чрезвычайное мониторинг может ухудшить ситуацию.
"Это вредит отношениям между работодателем и работником. Сотрудник чувствует, что ему не доверяют на работе, а средства контроля, установили для мониторинга деятельности, только ухудшают производительность", – отметили в компании.