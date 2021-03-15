Представители IKEA перед открытием первого магазина в Украине ходили по домам украинцев. Таким образом они пытались понять в каких условиях живут люди. В компании заверили, что такую ​​практику будут использовать еще.

Работники планируют ежегодно изучать потребности украинского населения. Такой способ помог IKEA уверенно выйти на украинский рынок.

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Как все происходило

Менеджер по коммуникациям и дизайна интерьеров IKEA Анна Титченко рассказала о практике подробнее.

IKEA изучала потребности украинцев 3 года для того, чтобы предложить им оптимальные решения для обустройства квартир. Представители компании посетили несколько десятков украинских семей. Их интересовали разные семьи, а не однотипные.

Мы с представителями агентств ходим в гости и расспрашиваем их, как и в каких условиях они живут, что их радует, чего им не хватает, что помогает расслабиться и прочее. Словом, мы подробно расспрашиваем о том, как люди организуют свой быт,

– обьяснила Анна Титченко.

В IKEA также учитывали семейный бюджет, ведь понимают, что уровень достатка и покупательной способности в Украине не самый высокий.

"Понимаем, что среди наших покупателей есть немало людей с весьма скромным бюджетом. Однако в каждой товарной категории мы стараемся формировать предложение так, чтобы удовлетворить все группы аудиторий", - заверила Титченко.

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Что показало исследование

В основном киевляне живут в небольших квартирах, 30 – 50 квадратных метров.

Очень часто в одной квартире проживают сразу несколько поколений одной семьи.

Украинцы не очень эффективно используют функциональные элементы стен. В компании отметили, что предложат людям товары, которые позволят максимально эффективно использовать каждый сантиметр пространства.

В компании отметили, что предложат людям товары, которые позволят максимально эффективно использовать каждый сантиметр пространства. Не все киевляне используют правильное решение для хранения обуви.

Справка. Первый офлайн-магазин IKEA в Украине открыли 1 февраля 2021 года. Он расположен в торговом центре Blockbuster Mall, что в Киеве. До этого товары бренда можно было приобрести только в интернет-магазине.