Сотрудники Ford не вернутся в офисы до января: все из-за распространения штамма дельта

Ford откладывает свою гибридную программу возвращения работников в офисы до января 2022 года. Это вызвано быстрым распространением нового штамма COVID-19.

Автопроизводитель сообщил о своих новых планах в конце августа, почти через 5 месяцев после объявления гибкой программы возвращения на работу для около 86 тысяч сотрудников по всему миру. Более 120 тысяч из 182 тысяч человек, которые трудоустроены на производственных мощностях компании, уже успели вернуться к привычной работе.

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В Ford отметили, что график работы сотрудников, которым необходимо находиться на предприятии, чтобы выполнять свои обязанности, не сильно изменится.

Ситуация с COVID-19 продолжает быть неоднозначной, поэтому мы откладываем начало нашей гибридной программы работы не менее чем до января 2022 года,

– говорится в сообщении Ford.

56 тысяч работников Ford в США вернулись к работе на предприятии еще в мае 2020 года, когда автопроизводитель был вынужден закрыть все свои фабрики на несколько недель в начале пандемии.

Ford также объявил о новой "краткосрочной удаленной работе", которая позволит работникам непроизводственной специализации работать откуда угодно до 30 дней в году.

Гибкая гибридная модель, по словам автопроизводителя, станет основным механизмом работы для тех, кто работает без привязки непосредственно к производственным мощностям.