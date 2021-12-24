Активисты опубликовали постер, в котором заявили о своем праве на уважение на рабочем месте, оплачиваемые больничные, лучшую защиту и достойное медицинское обеспечение. Кроме гаджетов, в этот день всех попросили не совершать никаких покупок в AppStore.

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Мотивация работников

По мнению работников Apple, резкое снижение количества покупок и трафика потребителей в магазинах компании мотивирует руководство как минимум отменить рабочие смены для сотрудников в канун праздников и выходных дней.

Забастовщики отмечают, что в крупной доли корпоративных сотрудников Apple будут рождественские выходные , однако розничные продавцы и представители службы поддержки AppleCare при этом вынуждены работать в обычном формате.

Добавим, что по информации на сайте компании, большинство магазинов Apple в США открыты до 18:00 в канун праздников и закрыты в выходной день.

К слову, Apple Together сообщает, что все работники, которые поддержат забастовку и уйдут домой ранее установленного компанией времени, смогут получить компенсацию за нерабочие часы в размере 500 долларов из некоммерческого Фонда солидарности Coworker .