Работники Amazon сами будут выбирать, сколько дней в неделю им выходить в офис

Ранее компания Amazon считала долгом, чтобы сотрудники, после возвращения их из вынужденной удаленной работы, приходили в офис три дня в неделю. Теперь работники сами могут решать, как и где планировать свои рабочие часы.

В сообщении компании отметили, что "вместо того, чтобы указывать людям работать в офисе три дня в неделю, мы оставим это решение на усмотрение отдельных команд". Решение о количестве рабочих дней в офисе будут принимать директора отдельных отделов.

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Мы намеренно не указываем, сколько дней или в какие дни работать в офисе: это должны определять директора вместе со своими старшими руководителями и командами,

– отметил Генеральный директор Amazon Энди Яссы.

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