В сообщении компании отметили, что "вместо того, чтобы указывать людям работать в офисе три дня в неделю, мы оставим это решение на усмотрение отдельных команд". Решение о количестве рабочих дней в офисе будут принимать директора отдельных отделов.
Читайте также Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно
Мы намеренно не указываем, сколько дней или в какие дни работать в офисе: это должны определять директора вместе со своими старшими руководителями и командами,
– отметил Генеральный директор Amazon Энди Яссы.
Еще компании, которые подняли этот вопрос
- Напомним, что многие американские компании несколько раз изменили планы по возвращению сотрудников в офисы. По информации CNBC, корпорация Google отложила до 10 января 2022.
- По данным NBC News, в корпорации Facebook отметили, что отмечают возможность возвращения работников в офисы учитывая данные, а не на любые даты.