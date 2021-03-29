Работники Amazon подали на компанию в суд из-за обеденных перерывов: это уже не первый скандал
На компанию Amazon подали в суд. В иске отметили, что работники не получали достаточных перерывов на обед в калифорнийском центре, где готовили заказы.
Источник:Business Insider
Дело передали в Окружной суд США в Калифорнии. Детали скандала – читайте дальше.
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В чем обвинили компанию
Бывшая сотрудница Ловения Скотт заверила, что Amazon отказала сотрудникам в 30-минутных перерывах на обед, которые должны быть каждые 5 часов работы в соответствии с законодательством Калифорнии.
Время на обед сократили якобы потому, что работники тратили время на то, чтобы слушать и реагировать на рабочие обязанности с помощью раций.
В иске также говорится о том, что работникам не выплачивают компенсацию за использование личных мобильных телефонов для выполнения рабочих задач.
По словам Скотт, в центре – серьезные кадровые проблемы, поэтому объем работы сотрудников значительно больше, чем обычно. Вероятно, руководство компании не хочет делать перерывы, ведь желает закончить работу вовремя.
Сейчас в компании не отреагировали на обвинения.
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