На компанию Amazon подали в суд. В иске отметили, что работники не получали достаточных перерывов на обед в калифорнийском центре, где готовили заказы.

Дело передали в Окружной суд США в Калифорнии. Детали скандала – читайте дальше.

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В чем обвинили компанию

Бывшая сотрудница Ловения Скотт заверила, что Amazon отказала сотрудникам в 30-минутных перерывах на обед, которые должны быть каждые 5 часов работы в соответствии с законодательством Калифорнии.

Время на обед сократили якобы потому, что работники тратили время на то, чтобы слушать и реагировать на рабочие обязанности с помощью раций.

В иске также говорится о том, что работникам не выплачивают компенсацию за использование личных мобильных телефонов для выполнения рабочих задач.

По словам Скотт, в центре – серьезные кадровые проблемы, поэтому объем работы сотрудников значительно больше, чем обычно. Вероятно, руководство компании не хочет делать перерывы, ведь желает закончить работу вовремя.

Сейчас в компании не отреагировали на обвинения.

Важно! Это уже не первый скандал с участием компании Amazon. Недавно стало известно, что курьеры ходят в туалет в бутылки, ведь боятся отойти, чтобы не потерять работу.