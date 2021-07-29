Посылал похоронные венки и живых тараканов: эксработника eBay посадили за решетку

Бывшего главу отдела безопасности eBay приговорили к полутора годам заключения и 15 тысячам долларов штрафа. Мужчина преследовал и угрожал супружеской паре из Массачусетса, которые воспользовались онлайн-платформой.

Семья неоднократно критиковала сервис eBay на собственном сайте. Поэтому осужденный присылал на адрес супругов анонимные посылки с тараканами, свиными головами и похоронными венками.

Интересно Как спасти бизнес: 4 реальные истории с хэппи-эндом

Детали дела

В прошлом году на 6 бывших сотрудников eBay возбудили уголовные дела за преследования в интернете. В июле того же года обвинение выдвинули седьмому участнику судебного процесса – бывшему главе отдела безопасности eBay Филиппу Куку.

Чтобы отомстить семейной паре за негативные отзывы о компании, 7 уже бывших сотрудников сначала присылали письма с угрозами, а затем пришли к более радикальным методам. Супруги из Массачусетса получили посылку, наполненную живыми тараканами, похоронный венок с именами близких им людей, книгу с советами "Как пережить смерть супруга", окровавленную маску свиньи и тому подобное.

Кроме этого, злоумышленники разместили анкету супругов на свингерском сайте, где указали адрес жертв и призвали пользователей "приходить в любое время".

К слову, Филипп Кук признал свою вину в суде. Он стал первым участником в этом деле, которого осудили. Против шести других соучастников пока еще продолжаются судебные процессы. Компания eBay решение суда по поводу своего эксработника пока не комментировала.