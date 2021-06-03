Как работать дома, если руководитель требует вернуться в офис: 4 способа

Некоторые компании позволяют работникам решать, хотят ли они возвращаться в офис. Однако есть и те, которые ставят строгое условие о полном возврате. Но не все так страшно, ведь каждого руководителя можно убедить.

Недавний опрос CBS News показал, что 60% сотрудников хотят продолжать работать удаленно, по крайней мере неполный рабочий день. Однако как гарантировать качество дистанционной работы руководителю – читайте дальше.

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Используйте время, когда коллеги в дороге

Експерт Александра Сэмюэл предлагает потратить 10 или 15 минут утром на важные сообщения – это то время, когда ваши коллеги только едут на работу.

"Это может сократить циклы обратной связи и заставить людей ценить вас как кого-то, кто вне офиса. Это также создает представление о том, что вы всегда работаете, всегда реагируете", – пояснила она.

Часто присылайте отчеты о ходе работы

Предоставляйте краткие отчеты об обновлении в своей работе. Это показывает коллегам, что вы делаете. Это может даже опередить то, что сотрудники могут делать в офисе. Фокус в том, чтобы обеспечить краткость роботы.

Вы предоставляете им скорую, постоянную видимость своей работы, не обременяя их переполненной электронной почтой,

– отметила Сэмюэл.

В общем, электронные письма кажутся более холодными, чем их задумывает автор, поэтому стоит "согревать" их. Также позаботьтесь о пунктуации, опечатках и даже скорости вашей реакции.

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Найдите время для обратной связи

Профессор Гарвардской школы бизнеса Цедал Ниле считает, что лидерам придется приложить много усилий, чтобы регулярно предоставлять обратную связь удаленным работникам. Именно поэтому, если ваши руководители этого не делают – проявите инициативу.

Регистрируйтесь еженедельно и бронируйте время в их календаре для глубоких квартальных разговоров. Это может предотвратить возникновение проблемы: вы можете думать, что все хорошо, ведь просто не слышите претензий от своего руководителя.

Установите четкие цели и показатели эффективности

Получив четкие цели и показатели, распорядитесь своим временем на их достижение. Документируйте свой прогресс: когда коллега или клиент благодарен за вашу работу – сохраните электронное письмо.

Сделайте файл, в котором будет собрана вся большая работа, которую вы достигли дома. Когда наступит время осмотра работы – вы уже будете готовы.