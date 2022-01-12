Работал в McDonald's и занимался бальными танцами: кем был Безос до того, как стал миллиардером

Джефф Безос отмечает свой 58-й День рождения 12 января 2022 года. Ныне известный миллиардер и один из богатейших людей мира является лицом для обсуждения международных СМИ, в частности, в привязке к его компаниям Amazon и Blue Origin.

Впрочем, далеко не все знают, каким был путь богача к всемирной славе и миллиардному состоянию. Чем занимался Джефф Безос до того, как стал одним из богатейших людей мира – дальше в материале.

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Семья Джеффа Безоса

Мать Безоса Джеки была еще тинейджером, когда забеременела и родила Джеффа в 1964 году. Тогда она только вышла замуж за кубинского иммигранта Мигеля Безоса, который сразу же усыновил младенца. О том, что Мигель не является его родным отцом, Джефф узнал только в возрасте 10 лет.

Когда Джеффу исполнилось 4, его мать запретила биологическому отцу навещать сына. На то время мужчина работал в цирке. Через несколько десятков лет он дал интервью американским СМИ, не имея малейшего представления, кем стал его биологический сын.

Полное имя нынешнего миллиардера при рождении было Джеффри Престон Джоргенсен. Он не контактировал с биологическим отцом на протяжении всей жизни.

Джефф Безос с отчимом Мигелем Безосом / Фото Getty Images

Детство и первая работа

С 4 до 16 лет Безос проводил каждое лето на ранчо своих бабушек и дедушек в Техасе, где занимался ремонтом мельниц и кастрацией быков. Его дедушка, Престон Гизе, был большим источником вдохновения для Джеффа и помог разжечь страсть к интеллектуальным играм и занятиям. В 2010 году Безос подчеркнул, что именно дедушка научил его истине: "труднее быть добрым, чем умным".

В школьные годы Безос уже заявлял учителям, что "будущее человечества – не на планете Земля". В детстве он хотел стать не космонавтом, а именно космическим предпринимателем. В более сознательном возрасте Безос устроился на работу в McDonald's. Тогда вместе со своей девушкой он основал "Институт мечты" – 10-дневный лагерь для детей, куда удалось записать 6 желающих.

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Образование, первые стартапы и бальные танцы

Невероятная жажда Безоса к новым знаниям привела его в Принстонский университет. Здесь он изучал компьютерные науки. После окончания вуза Джефф отказался от предложений работы на Intel и Bell Labs, чтобы присоединиться к команде стартапа Fitel.

Потом молодой Безос устроился на работу в фонд D.E. Shaw, где спустя всего четыре года стал старшим вице-президентом компании.

Параллельно Джефф брал уроки бальных танцев. Он считал, что таким образом сможет привлечь внимание девушек. Сейчас миллиардер признается, что думал о свиданиях с девушками так же аналитически, как и о бизнес-стратегиях.

Супружеская жизнь

В 1993 году Безос женился на тогда еще научной сотруднице D.E. Shaw, а ныне писательнице и благотворительнице Маккензи Скотт (девичья фамилия – Таттл). Вместе они основали благотворительный фонд.

Джефф Безос с экс-супругой Маккензи Скотт / Фото Getty Images

Amazon и Blue Origin

Пара развелась через 26 лет совместной жизни в 2019 году. Экс-жена Безоса во второй раз вышла замуж за учителя школы Лейксайда Дэна Джуэтта в 2021 году.

Об этом этапе биографии Джеффа Безоса знают почти все. В 1994 году амбиции предпринимателя одержали верх, и богач решил создать собственный стартап, покинув должность в D.E. Shaw.

Тогда Amazon задумывался как исключительно онлайн-магазин книг. Маркетплейс стартовал в маленьком гараже, обогреваемом буржуйкой. В первый месяц после запуска Amazon уже продавал книги по всем 50 штатам и в 45 стран. 15 мая 1997 года компания стала публичной.

Основание Blue Origin позволило Безосу реализовать детские мечты стать космическим предпринимателем. В 2015 году она стала одной из первых коммерческих компаний, успешно запустивших многоразовую ракету. 20 июля 2021 года космический корабль компании New Shepard совершил свой первый коммерческий полет. Джефф Безос, конечно же, стал членом экипажа.

Безос осуществил детскую мечту стать космическим предпринимателем / Фото Getty Images

Сейчас, в возрасте 58 лет, состояние Джеффа Безоса оценивают в 191,3 миллиарда долларов. Миллиардер занимает 3 место в рейтинге самых богатых людей мира.