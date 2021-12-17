В этом году в нем приняли участие 106 респондентов , среди которых большинство – представители среднего и крупного бизнеса. Это, в частности, топ-менеджмент и средние звенья менеджеров компаний, принимающие непосредственное решение о работе в digital-направлении.

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Результаты исследования

При работе с digital-рекламой 77% респондентов обращаются за помощью к сторонним агентствам. Большой бизнес по сравнению с малым и средним значительно чаще использует услуги посредников – 91% против 64%.

Использование услуг сторонних агентств / Инфографика Интернет Ассоциация Украины

Основными задачами использования услуг digital-агентств являются:

проведение медийных рекламных кампаний (55%);

контекстная реклама (47%);

SMM (45%).

При этом меньше к посредникам в сфере услуг digital-рекламы компании обращаются за разработкой digital-стратегий и аналитикой.

Важнейшими факторами при выборе подрядчиков для работы с digital-рекламой являются понимание бизнес-потребностей клиента с предоставлением оптимальных решений (66%) и фокус агентства на эффективность и снижение расходов на рекламу (58%).

На что обращает внимание бизнес / Инфографика Интернет Ассоциация Украины

Кроме того, большинство компаний обращают внимание на портфолио успешных проектов рекламных агентств (68%).

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Самые популярные инструменты digital-рекламы

Инструменты, которые чаще всего используют компании для работы с digital-рекламой – это SMM (75%) и баннерная реклама (71%).

Самые популярные инструменты digital-рекламы / Инфографика Интернет Ассоциация Украины

При этом наиболее распространенными каналами являются:

Facebook (88%);

Instagram (78%);

Google (75%);

YouTube (71%).

Самыми эффективными из них респонденты назвали Google, Facebook и Instagram . Для оценки эффективности digital-рекламы компании чаще всего используют бесплатные (35%) и собственные (34%) сервисы вэб-аналитики и специальные исследования.

Расходы компаний на digital-рекламу

Около половины респондентов (43%) готовы платить digital-агентствам за консалтинговые услуги. Основным субъектом принятия решений о рекламном бюджете при этом являются топ-руководители компаний, которые находятся в Украине (51%).

52% компаний планируют свои бюджеты на рекламу с перспективой на год и больше. При этом основными продуктами, на которые бизнес увеличил бюджеты в 2021 году, стали:

SMM (33%);

Search (31%).