В этом году в нем приняли участие 106 респондентов, среди которых большинство – представители среднего и крупного бизнеса. Это, в частности, топ-менеджмент и средние звенья менеджеров компаний, принимающие непосредственное решение о работе в digital-направлении.
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Результаты исследования
При работе с digital-рекламой 77% респондентов обращаются за помощью к сторонним агентствам. Большой бизнес по сравнению с малым и средним значительно чаще использует услуги посредников – 91% против 64%.
Использование услуг сторонних агентств / Инфографика Интернет Ассоциация Украины
Основными задачами использования услуг digital-агентств являются:
- проведение медийных рекламных кампаний (55%);
- контекстная реклама (47%);
- SMM (45%).
При этом меньше к посредникам в сфере услуг digital-рекламы компании обращаются за разработкой digital-стратегий и аналитикой.
Важнейшими факторами при выборе подрядчиков для работы с digital-рекламой являются понимание бизнес-потребностей клиента с предоставлением оптимальных решений (66%) и фокус агентства на эффективность и снижение расходов на рекламу (58%).
На что обращает внимание бизнес / Инфографика Интернет Ассоциация Украины
Кроме того, большинство компаний обращают внимание на портфолио успешных проектов рекламных агентств (68%).
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Самые популярные инструменты digital-рекламы
Инструменты, которые чаще всего используют компании для работы с digital-рекламой – это SMM (75%) и баннерная реклама (71%).
Самые популярные инструменты digital-рекламы / Инфографика Интернет Ассоциация Украины
При этом наиболее распространенными каналами являются:
- Facebook (88%);
- Instagram (78%);
- Google (75%);
- YouTube (71%).
Самыми эффективными из них респонденты назвали Google, Facebook и Instagram. Для оценки эффективности digital-рекламы компании чаще всего используют бесплатные (35%) и собственные (34%) сервисы вэб-аналитики и специальные исследования.
Расходы компаний на digital-рекламу
Около половины респондентов (43%) готовы платить digital-агентствам за консалтинговые услуги. Основным субъектом принятия решений о рекламном бюджете при этом являются топ-руководители компаний, которые находятся в Украине (51%).
52% компаний планируют свои бюджеты на рекламу с перспективой на год и больше. При этом основными продуктами, на которые бизнес увеличил бюджеты в 2021 году, стали:
- SMM (33%);
- Search (31%).
На какие инструменты digital-рекламы компании увеличивают бюджеты / Инфографика Интернет Ассоциация Украины