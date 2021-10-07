Как работает первая экосистема искусственного интеллекта и машинного обучения в Украине
Источник:24 канал
AI HOUSE имеет целью предоставлять актуальную образование талантливым студентам в области искусственного интеллекта и машинного обучения (AI и ML). Инициаторами проекта стали Сергей Токарев и Дэн Дмитренко – партнеры компании Roosh.
Что известно о проекте AI HOUSE
Проект AI HOUSE объединил единомышленников по развитию перспективного сегмента цифровой экономики представителей компании Reface, венчурной студии Pawa, НТУУ "КПИ" им. Игоря Сикорского, Украинского католического университета и Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Об этом редакции Бизнес 24 сообщила представительница компании Roosh.
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Цель создания AI HOUSE
Единомышленники создали то единое сообщество, где эксперты, таланты и идеи сочетаются для построения продуктовых AI-стартапов в Украине. Учредители хотят дать возможность студентам уже со второго курса развиваться в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.
Сегодня студенты начинают изучать ML только на третьем курсе, одновременно работают уже с другой, одновременно переключаясь на другие языки программирования,
– Богдан Пономарь, CEO проекту.
Обучение AI HOUSE
AI HOUSE будет проводить:
- регулярные оффлайновые ML Boot Camp;
- олимпиады;
- гостевые лекции от экспертов;
- хакатоны;
- запускать школы по различным направлениям в машинном обучении.
AI HOUSE уже договорился о поддержке со стороны Reface, Pawa и ZibraAI. Также проект намерен сотрудничать с ведущими университетами Украины. Партнерство подтвердили такие высшие учебные заведения:
- Украинский католический университет;
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;
- НТУУ "КПИ" им. Игоря Сикорского;
- Национальный университет "Львовская политехника".
Планы на будущее
"Кроме ведущих университетов, мы хотим приобщить к нашей инициативе профессионалов из разных сфер. Сейчас среди участников есть предприниматели, профессора, технические специалисты, инвесторы. Таким образом, каждый из них может поделиться своей уникальной экспертизой с нами для того, чтобы сделать AI HOUSE местом не только для молодых талантов, но и для опытных специалистов", – заверил Дэн Дмитренко, один из инициаторов проекта.
Организаторы также планируют проводить мероприятия, на которых профессионалы из разных сфер смогут обмениваться знаниями, последними технологическими решениями и идеями. Что это даст?
"Это должно дать огромный толчок для развития не только техническим специалистам, но и продуктовым. Именно таких специалистов сейчас не хватает для разработки успешных продуктовых компаний в Украине. Для них мы тоже планируем запустить нашу школу следующей весной", – дополнил он.
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AI HOUSE предусмотрел для экспертов регулярные митапы, воркшопы и технические конференции с участием международных исследователей и ученых. Проект уже поддержал ряд экспертов, среди которых:
- Владимир Кулешов – доцент в Корнелльском университете, соучредитель и CTO Afresh;
- Александр Романко – профессор Торонтского университета, преподаватель в Украинском католическом университете и Киевской школе экономики;
- Олесь Петрив – CTO Reface;
- Борис Працюк – CTO Pawa;
- Альберто Бетелл – бизнес-ангел, эксперт и адвайзер нескольких компаний и учреждений, в частности Европейской комиссии;
- Геннадий Газин – бизнесмен, председатель Genesis Philanthropy Group.
Аналоги в мире
Проекты такого типа есть уже в Германии и Франции. Однако, украинским специалистам не хватает сотрудничества.
"Для раскрытия потенциала ML необходим общий подход и формирование всеукраинской сети машинного обучения. Благодаря нашей уникальной платформе, финансированию, поддержке исключительных предпринимателей и инженеров мы сможем изменить нынешние и создать новые отрасли промышленности", – Сергей Токарев, один из инициаторов AI HOUSE.
Первым шагом построения новой экосистемы искусственного интеллекта станет запуск бесплатной ML–школы, анонс которой будет сделано в середине октября.