По сравнению с 2020 годом зафиксировали рекордный рост количества ФЛП – более 50 тысяч. В прошлом году их насчитывалось лишь 200 тысяч.

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Для расчета количества работодателей и вакансий для айтишников учитывали 8 классификаций видов экономической деятельности. Все КВЭДы касаются сферы ИТ.

Обратите внимание! При формировании итогов года авторы исследования взяли за основу количество ФЛП в сфере ИТ, согласно данным Единого государственного реестра физических лиц-предпринимателей.

Вакансии в IT

Только на сайте DOU опубликовали более 112 тысяч вакансий для разработчиков и работников сферы ИТ. Это количество почти в 2 раза превышает показатели 2020 года – 61 тысячи вакансий.

Однако стоит вспомнить, что именно тогда в мире началась пандемия коронавируас. Коронакризис существенно и негативно повлиял на экономику и рынок труда в целом.



В сфере ИТ искали в 2 раза больше людей, по сравнению с 2021 годом / Скриншот с сайта DOU

Согласно исследованию, есть несколько категорий, где вакансий было в несколько раз больше. Работодатели в 3 раза активнее искали специалистов по HR – более 5 тысяч, по сравнению с 1,7 тысячи в 2020 году.

Кроме этого, в 4 раза больше вакансий зафиксировали в категориях Flutter и Big Data.

Пятерка категорий, в которых активнее всего искали специалистов:

Front End – 11 673;

QA – 11 201;

Java – 6 346;

.NET – 5 727;

PHP – 5 546.



Категории, в которых ищут больше всего работников / Скриншот с сайта DOU

Учитывая рост количества предложений, количество отзывов снизилось. Авторы исследования отметили, что в 2021 году рынок ощутил дефицит специалистов.

Больше всего отзывов было на вакансии в таких категориях:

Legal – 20,3;

Office Manager – 19,6;

Design – 10,6;

Project Manager – 9;

Finances – 8,9.



Самые популярные вакансии по отзывам / Скриншот с сайта DOU

Компании, опубликовавшие больше всего вакансий

Крупнейшие компании в сфере информационных технологий в январе – июне 2021 года пополнились 10 тысячами новых специалистов. Большинство из них нанимали рекордное количество работников.

Лидерами в поиске людей стали компании Intellias, Ciklum и Genesis. Каждая из них разместила более 2 тысяч вакансий.



Лидерами в поиске людей стали 3 компании / Скриншот с сайта DOU

В пятерку лидеров также вошли Capgemini Engineering Ukraine с 1,3 тысячи предложений для соискателей работы и N-iX с 1,1 тысячи предложений. В течение 2021 года только на DOU более 5 тысяч компаний опубликовали по крайней мере одну вакансию.

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