Путин подписал закон, обязывающий все российские компании уйти с западных бирж

Владимир Путин продолжает сражаться с цивилизованным миром. Сегодня лидер России подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний по иностранным биржам с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.

Соответствующую информацию предоставили РосСМИ со ссылкой на портал правовой информации России, где содержится выписка из подписанного документа.

Читайте также: Unilever и Cargill: компании, пытающиеся купить время, пока Россия убивает украинцев

Россия обязала все свои компании покинуть западные биржи: детали

Известно, что обращение депозитарных расписок на западных биржах должно прекратиться за 10 дней с момента опубликования закона. У компаний будет 5 суток, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок. При этом правительство России может разрешить дальнейшее обращение уже выпущенных акций за пределами страны.

Отмечается, что поправки к закону подготовило Минэкономики из-за падения стоимости депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже. Обвалу цен предшествовал ряд санкций, введенных в ответ на войну против Украины.

Кстати – "Путин открыто говорит, что воюет с НАТО": интервью со ставшим военным банкиром: смотрите видео

На рынках Америки и Евросоюза торгуется более 30 депозитарных расписок российских компаний, включая "Газпром", "Роснефть", "Лукойл".