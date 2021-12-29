"Пути назад нет": стриминговые компании существенно увеличат расходы на новый контент

Восемь ведущих стриминговых компаний, включая Netflix, Walt Disney и Amazon, планируют существенно увеличить расходы на новый контент в 2022 году.

В следующем году популярные стриминговые платформы инвестируют в новые фильмы, сериалы и телешоу в общей сложности около 115 миллиардов долларов. Огромные расходы запланированы на фоне опасений, что в 2022 году будет сложнее привлекать новых клиентов после стремительного роста, вызванного пандемией.

Читайте также Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно

Новый год, новый контент, новые расходы

Большинство компаний прогнозируют, что их стриминговые сервисы в 2022 году станут убыточными. С учетом прав на спортивные трансляции, суммарные расходы составят около 140 миллиардов долларов.

Пути назад нет. Единственный способ конкурировать – тратить все больше денег на премиальный контент,

– отмечает аналитик компании Moffett Nathanson Майкл Натансон.

По оценкам Morgan Stanley, инвестиции Disney в стриминговый контент в 2022 году возрастут на 35 – 40%. Ожидается, что расходы компании на все новые фильмы и телешоу перейдут отметку в 23 миллиарда долларов.

Если учесть права Disney на спортивные трансляции, расходы и подавно возрастут до 33 миллиардов долларов, что на 32% больше, чем общие расходы на контент в 2021, и на 65% больше, чем в 2020 году.

Интересно Как изменилась стоимость крупнейших компаний мира в 2021 году: красноречивая инфографика

Netflix, в свою очередь, планирует потратить на новый контент более 17 миллиардов долларов в следующем году. Сумма на 25% больше, чем в 2021, и на 57% больше, чем в 2020 году. При этом компания хочет остаться прибыльной.

Если Netflix удастся достичь поставленных целей, это станет переломным этапом для компании,

– считает аналитик рынка СМИ компании CFRA Туна Амоби.

К слову, эксперты отмечают, что в последние месяцы 2021 года переход традиционных компаний от обычного телевидения к стриминговым трансляциям существенно снизил потенциальные показатели прибыльности.

История компании Netflix: смотрите видео