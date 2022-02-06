Прошло более 40 лет, как Кардон окончил колледж, и с тех пор, по его словам, многое изменилось. Миллионер назвал вещи, о которых сожалеет , и на которые не стоит тратить свое время и деньги в молодости.

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На что не стоит тратить время и деньги

Оглядываясь в прошлое, Кардон вспоминает, что мало что знал о деньгах. То, что он зарабатывал в свои 20 лет, тратил на вещи, которые не приносили ему никакой пользы . Миллионер выделил 4 основные ошибки, которые не стоили его времени и средств.

Что известно о Гранте Кардоне Американский предприниматель, автор 12 книг-бестселлеров New York Times. Входит в топ-10 самых влиятельных СЕО мира. Основным источником доходов миллионера является бизнес в сфере недвижимости.

1. Алкоголь и наркотики

Миллионер рассказывает, что если бы мог вернуться в прошлое, сказал бы самому себе: "Твое образование не заканчивается после колледжа". Выпустившись из учебного заведения, в поисках себя Кардон тратил много времени и денег на вечеринки, алкоголь и наркотики и впоследствии даже лечился от зависимости.

Богач отмечает, что сожалеет о тех временах , ведь все ресурсы, по его мнению, нужно было вкладывать в собственное развитие и освоение новых навыков, чтобы не отставать от требований рынка.

Осознание этого пришло к миллионеру значительно позже – в возрасте 25 лет он потратил свои последние 3 тысячи долларов на аудиопрограмму, научившую его продажам и заключению сделок. Кардон признается, что инвестиции в себя и желание всегда идти ва-банк – это сегодня и есть основные факторы его успеха.

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2. Путешествия

Кардон считает, что частые путешествия в начале предпринимательского пути – это плохая идея . Как только бизнесмен начал свою карьеру, то стал одержимым отпусками – тратил кредитные средства на авиабилеты, отели и дорогую еду, из-за чего едва ли не обанкротился.

Множество миллениалов, по словам богача, не имеют определенной цели и карьерного плана. Они считают, что путешествия помогут им найти "что-то", чего не хватает в повседневной жизни, поставить все на паузу и убежать от рутины. Однако это часто становится ложной тропинкой на пути к успеху.

Сейчас я могу путешествовать на собственном самолете, потому что в молодости решил поработать. Станьте одержимыми своей целью, и вы поймете, что ваши планы на отпуск могут подождать. Комфорт – враг успеха. Не позволяйте 800-долларовому путешествию помешать вашей свободе,

– отмечает миллионер.

3. Лень

По мнению миллионера, когда ты молод, то легче всего быть ленивым и не чувствовать себя виноватым за это. Однако успешные богачи хорошо высыпаются ночью и упорно трудятся днем.

Кардон рассказывает, что больше всего жалеет о том, что не использовал всех возможных часов в сутках, чтобы выделить свои цели и составить план их достижения. Если бы он полностью реализовал собственный потенциал в свои 20 лет, то заработал бы первый миллион гораздо раньше.

По словам богача, современный рынок меняется со скоростью света , поэтому важно вставать на рассвете, быть гибким и не лениться, ежедневно двигаясь вперед.

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4. Зона комфорта

Около 5 лет своей жизни Кардон потратил на низкооплачиваемую работу , которая не позволяла ему расти и развивать ценные навыки. Он долго проработал в сети фаст-фудов, зарабатывая 7 долларов в час, и со временем это стало его зоной комфорта.

Для американца это был самый легкий способ заработать хоть какие-то деньги. Тем временем его коллега, работавший на той же должности, изучал бизнес изнутри , и впоследствии открыл более 100 франшиз.

Важно всегда задавать себе вопрос "зачем?". Тогда я не знал, зачем это делаю. Просто было привычно и удобно. Фактически, я зря тратил свое время,

– делится богач.

К слову, Грант Кардон призывает молодежь быть фанатиками своего дела. Заниматься тем, что каждый день приносит драйв и чувство развития, а не комфорта. Только с таким настроением, по мнению миллионера, можно добиться успеха.