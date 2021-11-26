"Пусть заплатит": митингующие перекрывают выезды со складов Amazon в Европе

Международная коалиция профсоюзов, организаций по равенству и защите окружающей среды под названием Make Amazon Pay бойкотирует гиганта электронной коммерции Amazon в Черную пятницу.

Среди лозунгов протестующих – повышение зарплат работникам, прекращение отслеживания геолокации водителей и открытые переговоры с профсоюзами. Кроме того, отдельная экологическая группа Extinction Rebellion в Великобритании требует экосознательного подхода к ведению бизнеса.

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Протесты против Amazon в Черную пятницу

В рамках протестного движения, организация Extinction Rebellion заблокировала выезды из 13 складских помещений Amazon в Великобритании. По словам экогруппы, подобные акции сейчас проходят также в Германии и Нидерландах.

Блокировка выезда из склада Amazon в Великобритании / Фото PA

Коалиция Make Amazon Pay, основанная в США, также насчитывает среди своих членов несколько представителей экоорганизаций, включая Greenpeace.

Amazon берет слишком много, а возвращает слишком мало. Компания должна справедливо заплатить за ущерб, причиненный нашей планете,

– говорится на сайте организации.

На локациях протестующих присутствует полиция / Фото PA

Множество сотрудников Amazon и сами устроили акции протеста вблизи своих рабочих мест, в том числе в Коулвилле, Лестершире, Ковентри, Питерборо и под штаб-квартирой компании в Лондоне.

К слову, более 50 организаций по всему миру подписались под перечнем общих требований, обнародованных Make Amazon Pay на собственном ресурсе. Список, в частности, содержит следующее:

повышение зарплат работникам Amazon и надбавки за сверхурочную работу, труд в часы пик и работу в опасных условиях;

прекращение "слежки" за работниками и конкретные целевые показатели компании;

увеличение времени больничных отпусков и более эффективный мониторинг случаев заболеваний на COVID-19 внутри компании;

прозрачная уплата налогов без полулегальных схем.

Протесты в Великобритании / Фото PA

Реакция Amazon

Компания опубликовала ответ на протесты, организованные группами по всему миру в Черную пятницу.

Эти группы представляют самые разные интересы, и, хотя мы и не идеальны ни в одной из отраслей, Amazon объективно делает все возможное, чтобы удовлетворить требования всех протестующих. Мы серьезно относимся к собственной деятельности и нашему влиянию на окружающую среду,

– отреагировали в компании.

К слову, в Amazon напомнили, что инвестируют существенные средства в улучшение собственного бизнеса, и обязались стать углеродно нейтральной компанией до 2040 года. Кроме того, гигант электронной коммерции подчеркнул, что продолжает предлагать конкурентоспособную заработную плату и большие льготы работникам, а также улучшает условия безопасности на своих предприятиях.