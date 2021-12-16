"Пусть проводит больше времени в Blue Origin, а не в джакузи", – Илон Маск упрекнул Безосу

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил Джеффу Безосу уделять больше внимания компании Blue Origin, а не своему отдыху. По мнению самого богатого человека мира, Безос "слишком серьезно себя воспринимает".

Дело в том, что недавно Маска признали "Человеком года" сразу два мировых издания – Time и Financial Times. Богач дал интервью обеим СМИ, в которых поделился, в частности, своим мнением о деятельности других влиятельных предпринимателей.

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Илон Маск упрекнул Джеффу Безосу

В интервью Financial Times дважды "человек года" Илон Маск настоял, что пытается побудить Джеффа Безоса уделять больше внимания компании Blue Origin, чтобы она быстрее развивалась.

Как говорит один мой друг, ему (Джеффу Безосу – ред. 24 канал) стоит больше времени проводить в Blue Origin и меньше – в джакузи,

– заявил Маск.

Миллиардер добавил, что у него с Безосом очень разное отношение к мелочам. "Он, кажется, не хочет тратить умственную энергию на изучение деталей инженерного дела", – добавил Маск.

К слову, Джефф Безос звания "человека года" Маска пока никоим образом не прокомментировал. Напомним, что компании миллиардеров SpaceX и Blue Origin активно конкурируют в космической отрасли.

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