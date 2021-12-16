Дело в том, что недавно Маска признали "Человеком года" сразу два мировых издания – Time и Financial Times. Богач дал интервью обеим СМИ, в которых поделился, в частности, своим мнением о деятельности других влиятельных предпринимателей.

Читайте также Знать, а не догадываться: как Big Data сокращает путь к клиенту

Илон Маск упрекнул Джеффу Безосу

В интервью Financial Times дважды "человек года" Илон Маск настоял, что пытается побудить Джеффа Безоса уделять больше внимания компании Blue Origin, чтобы она быстрее развивалась .

Как говорит один мой друг, ему (Джеффу Безосу – ред. 24 канал) стоит больше времени проводить в Blue Origin и меньше – в джакузи,

– заявил Маск.

Миллиардер добавил, что у него с Безосом очень разное отношение к мелочам . "Он, кажется, не хочет тратить умственную энергию на изучение деталей инженерного дела", – добавил Маск.

К слову, Джефф Безос звания "человека года" Маска пока никоим образом не прокомментировал . Напомним, что компании миллиардеров SpaceX и Blue Origin активно конкурируют в космической отрасли.