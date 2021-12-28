Чиновница сообщила, что после реформы в управлении министерств останется не более 100 предприятий. Самые крупные из них будут подчиняться Кабинету Министров.

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Что изменится

Свириденко подтвердила намерения завершить начатый в 2017 году триаж госкомпаний , в рамках которого предприятия делят на работающие и неработающие.

Так называемый триаж разделит предприятия на неработающие и работающие. Работающие, в свою очередь, поделятся на те, которые должны оставаться в госсобственности, и те, которые могут быть проданы. Юлия Свириденко Первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины

По словам Юлии Свириденко, неработающие предприятия пойдут на ликвидацию или приватизацию – в зависимости от того, в каком они состоянии. "Предприятия, которые работают и должны остаться в государственной собственности, мы объединим с целью их укрупнения и таким образом закончим эту важную реформу", – пояснила министр.