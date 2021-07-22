Prozorro заплатит до 1 000 долларов "белым" хакерам: что нужно сделать, чтобы получить деньги

Электронная система государственных закупок Prozorro увеличивает денежные вознаграждения за найденные баги в работе ресурса. Теперь за находку можно получить до 1 000 долларов.

Программа Bug Bounty была запущена около года назад. За это время 7 "багхантеров" нашли 68 уязвимостей ресурса и получили вознаграждения, причем 43 из них были не критичными.

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За что будут платить деньги

По программе поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty эксперты с кибербезопасности отныне смогут получать от 8 400 до 28 000 гривен. Расценки в компании таковы:

28 000 гривен за каждый найденный баг высокого уровня Р1;

14 000 гривен за уязвимости уровня Р2;

8 400 гривен за баги из категории Р3.

Найденные баги самых низких уровней (Р4 и Р5) вознаграждаться не будут. Поиск уязвимостей проводят в тестовой среде, и процесс никоим образом не влияет на работу самой системы государственных закупок.

Подробнее с программой Bug Bounty можно ознакомиться на сайте государственной платформы Prozorro.