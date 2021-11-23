Провести праздники с пользой: Билл Гейтс советует 5 книг, которые стоит прочитать до Нового года

Билл Гейтс опубликовал ежегодный список книг, которые он советует прочесть в течение новогодних праздников. В этом году в перечень основателя Microsoft вошли два научно-фантастических произведения, два научно-популярных и одно историко-фантастическое.

Миллиардер подчеркнул, что в 2021 году прочитал немало книг, однако выбрал для списка, по его мнению, лучшие. Что советует прочесть Билл Гейтс перед приходом 2022 года – далее в материале.

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1. Klara and the Sun, Кадзуо Исигуро

История, рассказанная от имени андроида Клары, функционирующего на солнечных батареях. Клару купила мать тяжелобольного ребенка, которая хочет, чтобы робот был "искусственным другом" ее дочери. Действие романа разворачивается в антиутопическом будущем США.

По словам Гейтса, роботы в книге Исигуро не являются злыми силами. Напротив, они становятся компаньонами для людей.

Эта книга заставила меня задуматься над тем, как может выглядеть жизнь с суперинтеллектуальными работами, и будем ли мы относиться к ним, как к технологиям, или как к чему-то большему,

– написал Гейтс.

​2. A Thousand Brains: New Theory of Intelligence, Джефф Хокинс

В 1996 году Джефф Хокинс изобрел цифрового ассистента PalmPilot. С тех пор, как пишет Гейтс, Хокинс в течение десятилетий думал о связях между нейробиологией и машинным обучением. Кульминацией этого стала научно-популярная книга A Thousand Brains, опубликованная в марте.

Хокинс анализирует, как работает человеческий мозг, и что понадобится для создания настоящего искусственного интеллекта. A Thousand Brains рассчитана на широкий круг читателей, не имеющих опыта в компьютерных науках и исследованиях мозга. Книга увлекательно рассказывает об архитектуре мозга и будущем интеллектуальных машин.

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​3. Project Hail Mary, Энди Уир

Главный герой романа – учитель средней школы, который просыпается на таинственном космическом корабле и не знает, как он туда попал. Сюжет Project Hail Mary тяжело пересказать без спойлеров, предупреждает Гейтс.

Учитель использует науку и инженерию, чтобы спасти положение. По словам Гейтса, это веселое чтение, с которым можно справиться в течение выходных.

4. The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race, Уолтер Айзексон

Это биография биохимика Дженнифер Дудны, лауреатки Нобелевской премии по химии 2020 года за разработку метода редактирования генома CRISPR. Книга написана Айзексоном, который также был биографом Стива Джобса. По словам Гейтса, The Code Breaker – это больше, чем просто рассказ о научной карьере и открытиях.

В книге подробно рассматриваются потенциальные возможности применения редактирования генов, например в лечении заболеваний крови. Гейтс отметил, что CRISPR является одним из самых крутых и, возможно, наиболее значимых научных открытий последнего десятилетия.

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​5. Hamnet, Мэгги О'Фаррелл

У Шекспира был единственный сын Гамнет, умерший в возрасте 11 лет по неизвестным причинам. Распространенной версией смерти является бубонная чума. Через три года писатель начал создавать "Гамлета". Мэгги О'Фаррелл рассуждает в своем романе, как потеря ребенка могла быть связана с написанием самой знаковой трагедии в истории мировой литературы.

Какие книги советует прочитать Билл Гейтс во время новогодних праздников: смотрите видео