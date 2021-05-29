Простой трюк Стива Джобса: как стать продуктивным и не попасться в западню времени

Коллеги покойного основателя Apple Стива Джобса поняли, что нужно для того, чтобы достичь успеха технического генерального директора. Секрет на самом деле прост.

Один из них – физические упражнения и ежедневные медитации. Коллеги отметили, что Джобс был очень эффективным и продуктивным, поскольку работал над своим энергетическим менеджментом и управлял время.

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Хорошо распоряжаться временем. Станьте генеральным директором вашего благосостояния,

– рассказала помощница Джобса Наз Бехешти.

Однако чтобы оптимизировать свой день и быть наиболее продуктивным, а не попадать в ловушку производительности, вам нужно управлять своей энергией.

Что такое "ловушка производительности"

Бехешти отметила, что такая ловушка – это когда люди постоянно работают больше часов в день, чем нужно. Они "носят свой недосып как почетный знак".

Некоторые люди делают это, даже мои клиенты, когда впервые приходят ко мне, говорят: "О, я спал только 2 часа",

– рассказала она.

Однако есть в этом случае качественной работа, когда человек должен в это время спать и перезагружать свое тело и ум – конечно, нет.

Чтобы избежать этой ловушки круглосуточной работы, Бехешти предлагает управлять своим нагрузкой так, как это делал Джобс.

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Секреты Джобса

Следует определить, в какой части дня у вас больше энергии.

Делайте прежде всего то, с чем вы всегда медлите. Также то, что вызывает трудности или не вдохновляет вас.

Также то, что вызывает трудности или не вдохновляет вас. Сосредоточьтесь на оптимизации своего дня, исходя из вашей энергии, а не времени.

Этот "важный переход" от управления временем к управлению энергией – это то, что Бехешти советует всем своим клиентам.

"Ваше счастье на самом деле заключается в употреблении полномочий. Это ваш выбор – стать генеральным директором своего благосостояния. И когда ты – генеральный директор своего благосостояния, ты обнаруживаешь себя лучшим во всех сферах своей жизни", – подытожила Бехешти.