Простой трюк Стива Джобса: как стать продуктивным и не попасться в западню времени

Коллеги покойного основателя Apple Стива Джобса поняли, что нужно для того, чтобы достичь успеха технического генерального директора. Секрет на самом деле прост.
Один из них – физические упражнения и ежедневные медитации. Коллеги отметили, что Джобс был очень эффективным и продуктивным, поскольку работал над своим энергетическим менеджментом и управлял время.
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Хорошо распоряжаться временем. Станьте генеральным директором вашего благосостояния,
– рассказала помощница Джобса Наз Бехешти.
Однако чтобы оптимизировать свой день и быть наиболее продуктивным, а не попадать в ловушку производительности, вам нужно управлять своей энергией.
Что такое "ловушка производительности"
Бехешти отметила, что такая ловушка – это когда люди постоянно работают больше часов в день, чем нужно. Они "носят свой недосып как почетный знак".
Некоторые люди делают это, даже мои клиенты, когда впервые приходят ко мне, говорят: "О, я спал только 2 часа",
– рассказала она.
Однако есть в этом случае качественной работа, когда человек должен в это время спать и перезагружать свое тело и ум – конечно, нет.
Чтобы избежать этой ловушки круглосуточной работы, Бехешти предлагает управлять своим нагрузкой так, как это делал Джобс.
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Секреты Джобса
- Следует определить, в какой части дня у вас больше энергии.
- Делайте прежде всего то, с чем вы всегда медлите. Также то, что вызывает трудности или не вдохновляет вас.
- Сосредоточьтесь на оптимизации своего дня, исходя из вашей энергии, а не времени.
Этот "важный переход" от управления временем к управлению энергией – это то, что Бехешти советует всем своим клиентам.
"Ваше счастье на самом деле заключается в употреблении полномочий. Это ваш выбор – стать генеральным директором своего благосостояния. И когда ты – генеральный директор своего благосостояния, ты обнаруживаешь себя лучшим во всех сферах своей жизни", – подытожила Бехешти.