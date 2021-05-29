Один из них – физические упражнения и ежедневные медитации. Коллеги отметили, что Джобс был очень эффективным и продуктивным, поскольку работал над своим энергетическим менеджментом и управлял время.

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Хорошо распоряжаться временем. Станьте генеральным директором вашего благосостояния,

– рассказала помощница Джобса Наз Бехешти.

Однако чтобы оптимизировать свой день и быть наиболее продуктивным, а не попадать в ловушку производительности, вам нужно управлять своей энергией.

Что такое "ловушка производительности"

Бехешти отметила, что такая ловушка – это когда люди постоянно работают больше часов в день, чем нужно. Они "носят свой недосып как почетный знак".

Некоторые люди делают это, даже мои клиенты, когда впервые приходят ко мне, говорят: "О, я спал только 2 часа",

– рассказала она.

Однако есть в этом случае качественной работа, когда человек должен в это время спать и перезагружать свое тело и ум – конечно, нет.

Чтобы избежать этой ловушки круглосуточной работы, Бехешти предлагает управлять своим нагрузкой так, как это делал Джобс.

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Секреты Джобса

Следует определить, в какой части дня у вас больше энергии.

Делайте прежде всего то, с чем вы всегда медлите. Также то, что вызывает трудности или не вдохновляет вас.

Сосредоточьтесь на оптимизации своего дня, исходя из вашей энергии, а не времени.

Этот "важный переход" от управления временем к управлению энергией – это то, что Бехешти советует всем своим клиентам.