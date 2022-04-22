Так, благодаря введенным ограничениям и проблемам с поставками чистая прибыль компании на рынке России сократилась вдвое – с 2,8 миллиарда шведских крон за первый квартал 2021 года до 1,4 миллиарда (около 130 миллионов долларов) за аналогичный период этого года. Essity заявляет, что продолжает работу над полным выходом из страны-террориста.

Читайте также Литовский бизнес Viči постепенно выходит из России: почему это невозможно сделать за один день

Выход Essity с российского рынка

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину против страны-агрессора Западом введен ряд сокрушительных санкций. Скорее всего, шведская компания планирует полностью покинуть российский рынок, прежде всего, потому, что вести деятельность на территории страны-террориста ей стало просто невыгодно.

Что известно об Essity Шведская компания, производитель товаров личной гигиены и медицинских средств с головным офисом в Стокгольме. Реализовывает продукцию под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vindo и Zewa.

Добавим, что Essity ведет свою деятельность в около 150 странах мира. Штат насчитывает более 46 тысяч сотрудников. По результатам 2021 года, выручка компании составила 12 миллиардов евро.

Вас может заинтересовать – Вениславский рассказал, как можно ускорить поставки оружия Украине: смотрите видео