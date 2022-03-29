"Прощай, немытая Россия": Johnson & Johnson не будет поставлять средств личной гигиены

Американская компания Johnson & Johnson прекращает поставлять средства личной гигиены в Россию. На 34 день войны компания наконец присоединилась к более 450 компаниям мира, которые прекратили или сократили свою деятельность в стране-агрессоре.

Правда, компания продолжит поставлять лекарства и изделия медицинского назначения в Россию.

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Однако вместе с несколькими другими производителями лекарств, такими как Eli Lilly и Pfizer, J&J еще раньше заявили, что прекращают участие в клинических испытаниях в России. Кроме того, Jonson & Jonson увеличивает объем гуманитарной помощи украинским беженцам – с 5 до 10 миллионов долларов.

Мы надеемся на быстрое урегулирование и продолжим следить за необходимостью дополнительной гуманитарной помощи,

– отмечается в сообщении.

Что известно о Jonson&Jonson

Компания J&J продает широкий спектр товаров для личной гигиены, включая средства для здоровья кожи, красоты и ухода за полостью рта, такие как Neutrogena, Aveeno и Listerine.

Выход косметологических компаний из России

Еще одна косметологическая компания – AbbVie (лечение морщин Botox) – заявила в начале этого месяца, что временно приостановила деятельность всех своих косметических средств в России.

Компания Colgate-Palmolive прекратила инвестиции, рекламу и продажи, и поставки всех товаров, кроме необходимых для здоровья и гигиены. К сожалению, компания не пошла на такой шаг, как J&J, и не прекратила продажи гигиенических товаров.

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