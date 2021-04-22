Променял Маска на Рассела: лучший юрист Tesla сменил место работы
Лучший юрист Tesla Алан Прескотт уволился из компании, которая производит электромобили. Зато начал работать в Luminar Technologies. Это стартап, разрабатывающий лазерные датчики для самоуправляемых автомобилей.
Источник:Business Insider
Прескотт исполнял обязанности генерального советника Tesla с 2019 года. Теперь он будет главным юридическим консультом Luminar – компании миллиардера Остина Рассела.
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Опыт Прескотта
В своей карьере Прескотт работал над несколькими проэктам, касающиеся автономных транспортных средств. До прихода в Tesla он провел десять лет в Ford.
Также позже он работал старшим советником подразделения автономного вождения Uber.
"Прескотт понимает вызовы и нюансы работы как в пространстве автономного вождения, так и в автомобильной промышленности шире. Мы надеемся на его понимание и опыт, продолжая масштабировать наш бизнес и ускорить расширение нашего продукта и коммерческих дорожных карт", – сказал миллиардер Остин Рассел.
Маск критиковал Luminar
Генеральный директор Tesla Маск всегда критиковал технологию, которую использует Luminar. Еще в 2019 году Маск описал технологию Luminar, как "обреченную" . В то же время заметил, что Tesla возлагается набор внешних камер и других датчиков для своих усилий с автономным управлением.
Коротко о Luminar и Остине Расселе
- Luminar вышел на фондовый рынок Nasdaq путем обратного слияния в декабре. Это сделало 26-летнего генерального директора Остина Рассела миллиардером практически за одну ночь.
- Состояние Рассела – 2,4 миллиарда долларов.
- Лазерные датчики, которые производит компания, использовали для создания самоуправляемых автомобилей Volvo и Toyota.
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