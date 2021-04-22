Лучший юрист Tesla Алан Прескотт уволился из компании, которая производит электромобили. Зато начал работать в Luminar Technologies. Это стартап, разрабатывающий лазерные датчики для самоуправляемых автомобилей.

Прескотт исполнял обязанности генерального советника Tesla с 2019 года. Теперь он будет главным юридическим консультом Luminar – компании миллиардера Остина Рассела.

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Опыт Прескотта

В своей карьере Прескотт работал над несколькими проэктам, касающиеся автономных транспортных средств. До прихода в Tesla он провел десять лет в Ford.

Также позже он работал старшим советником подразделения автономного вождения Uber.

" Прескотт понимает вызовы и нюансы работы как в пространстве автономного вождения, так и в автомобильной промышленности шире. Мы надеемся на его понимание и опыт, продолжая масштабировать наш бизнес и ускорить расширение нашего продукта и коммерческих дорожных карт", – сказал миллиардер Остин Рассел.

Маск критиковал Luminar

Генеральный директор Tesla Маск всегда критиковал технологию, которую использует Luminar. Еще в 2019 году Маск описал технологию Luminar, как "обреченную" . В то же время заметил, что Tesla возлагается набор внешних камер и других датчиков для своих усилий с автономным управлением.

Важно! Прескотт – не единственный главный руководитель, который недавно присоединился к Luminar. Например, Трей Кэмпбелл – бывший руководитель отношений с инвесторами в Intel – теперь руководит отношениями с инвесторами Luminar.

Коротко о Luminar и Остине Расселе