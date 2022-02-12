О таких планах компании сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач. Строительные работы, по его словам, производитель лапши начнет в марте этого года.

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Инвестиции, несмотря на риски

В UkraineInvest отмечают, что не видят оттока инвесторов среди своих клиентов, несмотря на напряженную ситуацию на украинских границах. Сергей Цивкач напомнил, что ООО "Маревен Фуд Европа" за время своей работы в Украине уже инвестировало 60 миллионов долларов в производство пищевых продуктов на территории нашего государства.

На следующей неделе состоится презентация еще одного проекта в 100 миллионов долларов компании "Маревен Фуд", строительство которого начнется в марте 2022 года. Это значит, что инвестор долгосрочно планирует и не паникует, когда видит информацию, связанную с ситуацией на границе,

– отметил Цивкач.