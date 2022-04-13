Отмечается, что российский бизнес будет передан третьим лицам или сотрудникам компании в России. Ранее британская Reckitt приняла решение остановить инвестиции в страну-террориста, включая рекламу и спонсорские контракты, на фоне событий в Украине.

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Reckitt Benckiser продает свой российский бизнес

Первым заявлением Reckitt от 10 марта компания пообещала:

организовать временное убежище, финансовую поддержку и гуманитарную помощь своим сотрудникам из Украины;

поддерживать украинских беженцев на территории Польши;

сотрудничать с британским представительством Красного креста в целях разрешения гуманитарного кризиса;

начать сбор средств для помощи пострадавшим от войны в фонд на общую сумму 1 миллион фунтов стерлингов;

ограничить деятельность на российском рынке.

Справка. Британская компания Reckitt Benckiser является производителем сотен наименований бытовой химии и медицинских препаратов, в том числе средств Cilit Bang и Vanish, обезболивающего Nurofen, леденцов от кашля Strepsils и контрацептивов Durex.

Добавим, что компания гарантировала обеспечить плавный переход российского бизнеса новым владельцам. Штат работников Reckitt в России составляет 1 300 человек – им пообещали выплачивать зарплату до конца 2022 года.

К слову, акции Reckitt Benckiser на Лондонской бирже подорожали на 1,6% 13 апреля после публикации сообщения о продаже российского бизнеса. С начала года капитализация компании снизилась на 6,3% и сейчас оценивается в 41,8 миллиарда фунтов стерлингов.

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