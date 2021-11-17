Производитель электрокаров Rivian вошел в тройку самых дорогих автомобильных компаний

Производитель электрокаров Rivian опередил рыночную капитализацию Volkswagen и занял второе место в списке самых дорогих автомобильных компаний. Сейчас Rivian оценивают в 149,3 миллиарда долларов, хотя предприятие до сих пор не наладило массовое производство.

Такой показатель делает производителя электромобилей самой дорогой американской компанией с нулевой прибылью. На Уолл-стрит считают, что у Rivian впереди гораздо больший потенциал роста, чем у Tesla.

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Сверхбыстрые темпы развития Rivian

Во время выхода на IPO на прошлой неделе Rivian привлек около 11,9 миллиарда долларов. Размещение компании стало самым большим с 2012 года. В ходе торгов 16 ноября акции компании выросли на 20% и на пике достигли 179,4 доллара за штуку. Это почти на 121% выше стоимости первоначального размещения в 78 долларов.

Таким образом, рыночная капитализация Rivian опередила показатель автогиганта Volkswagen, хотя компания начала первые поставки электрокаров только в сентябре.

Рыночная капитализация автопроизводителей / Инфографика Bloomberg

Rivian стал самым популярным производителем электромобилей в этом месяце, ведь инвесторы до сих пор не уверены, перестал ли Илон Маск продавать собственные акции Tesla,

– отметил аналитик компании Oanda Corp Эд Мойя.

Пока Rivian продала всего несколько авто, но собрала более 50 тысяч предварительных заказов на свой электропикап R1T. Кроме того, Amazon, владеющая большой долей акций Rivian, приобретет у компании 100 тысяч электрокаров для доставки товаров к 2025 году.

К слову, в 2023 году Rivian планирует выпустить на массовый рынок около 150 тысяч автомобилей.