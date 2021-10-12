Производитель Iphone будет выпускать электромобили: в сеть "слили" фото первого авто

Завод Foxconn, наиболее известный, как производитель Iphone для Apple, вскоре представит свои электромобили. Накануне официальной презентации, которая должна состояться 18 октября, в сеть "слили" фото новенького авто.

Из обнародованных на одном из китайских ресурсов фотографий стало известно, что электромобили будут реализовывать под брендом Foxtron. Авто похоже на кроссовер и имеет большой экран для управления транспортным средством на панели водителя.

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Что известно о компании Foxconn

Тайваньская Foxconn в последнее время делает уверенные шаги в направлении международного авторынка. Так, в прошлом году компания разработала платформу оборудования и программного обеспечения для электромобилей и заявила о выпуске собственного твердотельного аккумулятора до 2024 года.

В начале октября компания приобрела большую часть завода Lordstown в Огайо, а также строит еще один большой завод в Висконсине, где планирует расширять производство собственных электромобилей.

Ожидается, что автомобиль, который удалось сфотографировать, будет представлен на официальной презентации Foxconn вместе с двумя другими моделями компании 18 октября.

Фотографии авто, попавшие в сеть / Фото Autohome

Фотографии авто, попавшие в сеть / Фото Autohome

По предварительным данным, электромобили Foxtron выйдут на серийное производство и попадут на рынки США и Таиланда в 2023 году.

Отмечается, что кроме собственных электромобилей, Foxconn ведет переговоры о производстве авто для брендов Lordstown, Fisker и даже Apple.