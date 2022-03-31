Производитель грузовиков MAN остановил два завода в Европе из-за недостатка деталей из Украины

Немецкий производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN отправил 11 тысяч своих работников в отпуск из-за войны России против Украины. А также остановил два завода: в Кракове и Мюнхене.

Работу прекратили еще 14 марта из-за прекращения поставок электрических проводов, производимых на украинских заводах. На трех других предприятиях компании MAN, принадлежащей Volkswagen Group, объемы производства сокращены, в частности, на заводе по выпуску двигателей в Нюрнберге.

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Поставщики электрической проводки для грузовиков не могут производить ее на украинских предприятиях или могут производить ее в очень ограниченных объемах. В результате мы можем потерять производство на несколько недель,

– заявили в компании.

В настоящее время компания ищет дополнительные источники поставок в других странах. Но эти поиски могут занять несколько месяцев. Работникам, переведенным на сокращенный рабочий день, компенсируют 80% потерянного дохода.

Проблемы украинских поставщиков привели к перебоям в работе предприятий Volkswagen и BMW.

Курс на восстановление

Большинство украинских предприятий по выпуску электропроводки, расположенные в западной части страны, уже возобновили работу. Так, немецкая Leoni, владеющая двумя заводами на западе Украины, уже сообщила, что оба ее предприятия вернулись к работе. Также возобновили производство Aptiv и Kromberg & Schubert.

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